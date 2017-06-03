مبارك الخالدي

يعقد مجلس إدارة النادي العربي اجتماعا الأسبوع الجاري لإقرار الهياكل الإدارية لفرق كرة القدم بالنادي استعدادا لخوض منافسات الموسم المقبل.

وكان اجتماع المجلس الثلاثاء الماضي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب ما جعل الإدارة تحت الضغط أمام الجمهور العرباوي الذي يترقب الإعلان الرسمي عن تشكيل الجهازين الفني والإداري تمهيدا لوضع البرنامج الخاص لإعداد الفريق الأول لكرة القدم.

وفي سياق متصل، قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني ناصر الشطي عودة اللاعبين جاسم كرم وطلال مصطفى بعد انتهاء مدة إعارتهما لناديا الفحيحيل والجهراء على التوالي.

ويحتاج «الأخضر» إلى جهود اللاعبين في مركز قلب الدفاع الذي سيعاني فراغا كبيرا بعد تأكد مغادرة المدافع محمد راشد المعار من القادسية وعدم اتضاح الموقف من استمرار محمد البذالي المعار من الصليبخات.