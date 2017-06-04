«زواجي كان في حقيقة الأمر أشبه بمأساة إغريقية قديمة»

جملة من رسالة بعث بها الأمير تشارلز في 21 يونيو 1992 للسيدة الأميركية الأولى نانسي ريغان في ذلك الوقت، وعبر فيها عن شعوره العميق بالألم لانهيار زواجه من الأميرة ديانا. وتكشف هذه الرسالة، التي كانت واحدة من رسائل عدة، أن الأمير كان يعاني هو الآخر من اضطراب عاطفي آنذاك، وكان يبحث عن السلوى والطمأنينة.