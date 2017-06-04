حقق فريق مشعل نايف لقب بطولة الهيئة العامة للرياضة لكرة القدم الرمضانية للكبار التي نظمتها إدارة الرياضة للجميع على ساحة مشرف خلال الفترة من ٢-٥ رمضان بمشاركة ٦٤ فريقا.
وشهدت المباراة النهائية للبطولة التي جمعت بين فريقي مشعل نايف وماي سبورت قمة الندية والإثارة والمتعة ولم يحسم اللقب إلا القرعة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل ١ ـ ١ والتعادل ايضا في ركلات الترجيح ٥ ـ ٥ وتم اللجوء الى القرعة بحسب شروط البطولة التي أهدت اللقب الى فريق مشعل نايف، واحتل المركز الثالث فريق شركة النهار بعد تغلبه على فريق النجوم.