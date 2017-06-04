صرح رئيس اتحاد الجمعـيــات التعــاونـيـة الاستهلاكية علي هاشم الكندري بأنه تم انطلاق الدورة الرمضانية الثالثة عشرة امس على صالة نادي التضامن بالفروانية تحت رعاية وزير الصحة د.جمال الحربي وذلك لما له من دور كبير وعرفانا على ما يقوم به من خدمة الوطن والمواطن.

وأكد الكندري أن هذه الدورة قد شارك فيها عدد كبير من الجمعيات وقد أجريت القرعة بين الفرق يوم الخميس الماضي الموافق 1/6/2017 في قاعة الاجتماعات بالاتحاد واشتملت على مجموعتين من الجمعيات (أ) و(ب) وسيحكم المباريات هذه الدورة حكام دوليين.

وأوضــح الكنــــدري أن الهدف من إقامة هذه البطولة هو توطيد أواصر التعاون والمحبة بين العاملين في القطاع التعاوني والتواصل بين الشباب وخلق أجواء تنافسية بين الفرق المشاركة في أجواء رياضية تشارك فيها أفراد الأسرة التعاونية، والعمل على تنمية العلاقات الاجتماعية بين التعاونيين والتخلص من الضغوطات الحياتية والتعارف على بعض من خلال هذه الدورة وايضا الوقاية من الأمراض وهذا هو ما نسعى إلى تطبيقه وتحقيق شعار «الجسم السليم في العقل السليم».

وأشار الكندري الى ان حفل الختام سيكون يوم الجمعة بعد صلاة العشاء وسيكون به مفاجآت كثيرة منها جوائز قيمة للجمهور.