أعلن بنك الخليج عن رعايته لبطولة كرة القدم النسائية ضمن مجموعة أنشطته الرمضانية لهذا العام، تنطلق البطولة اليوم الأحد وتختتم باحتفال خاص ومباراة نهائية تقام يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو.

وتقام مباريات البطولة على ستاد جابر الأحمد، بمشاركة 16 فريقا من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

وتعليقا على رعاية هذه الفعالية الرياضية التي يشارك فيها البنك، قالت ليلى القطامي، مساعد المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج: «تعتبر الصحة واللياقة البدنية، وكذلك دعم قضايا الشباب والمرأة، عناصر أساسية في استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها بنك الخليج، وبالتالي تأتي رعاية البنك لبطولة كرة القدم النسائية في إطار تلك الاستراتيجية.

والبطولة من تنظيم Eighty Percent وهي شركة اجتماعية ذات أهداف رياضية تم تأسيسها على يد ثلاث شابات كويتيات، وتعنى بشؤون الرياضة واللياقة البدنية، ويسر بنك الخليج دعم هذه المبادرة التي تشجع المرأة على تعزيز اتباع أسلوب حياة نشط وصحي».

وقالت رابعة الهاجري، عضو اللجنة المنظمة للبطولة: «نحن سعداء بمواصلة تنظيم هذه البطولة للعام الثاني على التوالي.

لقد شهدنا نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان 2016، وكلنا ثقة في تحقيق المزيد من النجاح هذا الموسم وذلك بدعم من الشركاء والرعاة، وفي هذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر إلى بنك الخليج الذي يعمل على مساعدتنا في تحقيق أهدافنا وإيجاد منصة احترافية للرياضة النسائية في الكويت».

الجدير بالذكر أن بنك الخليج سيقدم الدعم للعديد من الأنشطة الأخرى خلال شهر رمضان والتي تتضمن توزيع صناديق الطعام على الأسر المحتاجة، وزيارات إلى المستشفيات للاحتفال بالقرقيعان مع الأطفال المرضى، وإقامة احتفالات القرقيعان مع شركاء آخرين، كما قام البنك مؤخرا بإطلاق إعلان تلفزيوني خاص بشهر رمضان المبارك.

ويمكن للعملاء الراغبين في معرفة المزيد حول الأنشطة التي يتبناها بنك الخليج زيارة فروع البنك البالغ عددها 56 فرعا، أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على رقم 1805805 للحصول على المساعدة، أو التواصل عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي.