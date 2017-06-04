اختتمت الجولة السابعة من بطولة الكويت لسيارات «الكارت» والتي ينظمها النادي الكويتي للسيارات وسط حضور مميز بمشاركة واسعة من محبي تلك الرياضة.

وشهدت فعاليات الجولة التي سجلت أعلى مقاييس الأمن والسلامة منافسات قوية بين المشاركين حيث كانت الإثارة والندية السمة البارزة للبطولة منذ انطلاقها نظرا للعدد الكبير من المتسابقين الذين تقدموا للمشاركة والظفر بالمراكز الاولى.

واحتلت المتسابقة انوار سالم المركز الاول فيما جاءت أمل مطير بالمركز الثاني تلتها المتسابقة دلال احمد في المركز الثالث.

وأعرب رئيس النادي الشيخ احمد الداود الصباح لـ«كونا» عن شكره للهيئة العامة للرياضة على العناية الكبيرة والمتواصلة التي يحظى بها كل الرياضيين في جميع الاختصاصات.

واكد الداود الحرص الكبير من الهيئة على توفير كل سبل النجاح لرفع راية الكويت عاليا في جميع التظاهرات الرياضية الوطنـيــة والاقليمـيــة والدولية.