حجز فريق الشهيد محمد سالم الصواغ بطاقة التأهل الأولى عن المجموعة الثالثة إلى دور الثمانية لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات، التي تقام بالصالة المغطاة في نادي الكويت من 29 مايو الماضي حتى 9 الجاري، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وذلك بفوزه على فريق الشهيدة سعاد حسن بهدف من دون رد في اليوم الخامس للدورة.

ورفع فريق الشهيد محمد سالم الصواغ رصيده إلى 6 نقاط تصدر بهم المجموعة الثالثة، وفي المجموعة ذاتها فاز فريق الشهيد فهد الأحمد على فريق الشهيد فيصل الشطي بهدفين نظيفين، ليرفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط ومن ثم جدد آماله في التأهل، حيث يتصارع مع فريق الشهيدة سعاد حسن على البطاقة الثانية، فيما ودع فريق الشهيد فيصل محمد الشطي المنافسات، وباتت مباراته الأخيرة في الدورة مجرد تحصيل حاصل.

كما ودع فريق الشهيد أحمد قبازرد المنافسات بخسارته أمام فريق الشهيد يوسف ثنيان المشاري بهدفين نظيفين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ليتذيل الخاسر الترتيب بلا نقاط، بينما رفع الفائز رصيده إلى 3 نقاط.

ونال اللاعبون جاسم العنزي (فريق الشهيد فهد الأحمد)، وأحمد ياسر (فريق الشهيد محمد سالم الصواغ)، ومحمد البلوشي (فريق الشهيد يوسف ثنينان المشاري) لقب أفضل لاعب في المباريات الثلاث بعد منافسة شرسة مع زملائهم.

وتقام اليوم الأحد ثلاث مباريات، يلتقي خلالها فريق الشهيد علي محمد الخواجة مع فريق الشهيدة أسرار القبندي، وفريق الشهيد بدر ناصر العيدان مع فريق الشهيد أحمد حسن أبل (المجموعة الثانية)، وفريق الشهيد فيصل محمد الشطي مع فريق الشهيدة سعاد حسن (المجموعة الثالثة).

مساندة الرياضة

وأكد نجم المنتخب الوطني ونادي الكويت السابق بدر العنبري أن شركة الكويتية للاستثمار ضربت أروع الأمثلة في دعم ومساندة الرياضة بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة من خلال إقامة دورة البراعم الرمضانية في نسختها الثالثة، مضيفا أن الدورات الرمضانية في السابق قدمت العديد من نجوم اللعبة إلى الأندية والمنتخبات، وبدورها فقد حملت الشركة المسؤولية على عاتقها لاستكمال المسيرة.

وأشاد العنبري بالمستوى التنظيمي والفني للدورة، موضحا أن البطولة لفتت أنظار الكثيرين إليها لاسيما أن هناك ترقبا للمستوى الذي سيقدمه اللاعبون الصغار في منافسات الدورة سواء في الدور الأول أو الأدوار النهائية.

من جانبه، قال حارس المنتخب والنادي العربي حميد القلاف ان الدورة تحقق نجاحا ملموسا منذ انطلاقتها، مضيفا أن المستوى الذي يقدمه اللاعبون نال إعجاب وتقدير الجميع خصوصا بعد اشتعال المنافسة بين الفرق الـ 16على التأهل لدور الثمانية.

ولفت القلاف إلى أنه حرص على حضور الدورة للاستمتاع بالمنافسات والأجواء الرمضانية التي تقام فيها دورة الشركة الكويتية للاستثمار.

وأعرب القلاف عن أمنيته بأن يحالف التوفيق جميع اللاعبين وأن يكونوا من نجوم الكرة الكويتية في المستقبل القريب.