يختتم اليوم الدور الأول لدورة شهداء الجابرية المقامة على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية حسين دشتي بأربع مباريات قوية، حيث يلعب في اللقاء الاول فريق شهداء الجابرية مع فريق الشهيد ابراهيم صفر في الرابعة عصرا وبعدها يلتقي فريق الشهيد ميثم المولى مع فريق الشهيد محمد ابراهيم في الرابعة والنصف، ويواجه فريق الشهيد فهد الأحمد نظيره فريق الشهيد ابراهيم المنصور في الرابعة والنصف، وتقام آخر المواجهات بين فريق الشهيد عبد اللطيف الوهيب وفريق الشهيد فؤاد دشتي.

ومن المتوقع ان تشهد مباريات اليوم قوة واثارة لما تمتلكه الفرق من لاعبين مميزين خاصة فريقي شهداء الجابرية وصفر.

ويدير المباريات طاقم تحكيم دولي مكون من محمود البلوشي وعبد الله مراد.

أما عن أحداث اليوم الثاني، فقد تأهل فريق الشهيد نجيب الرفاعي إلى الدور الثاني بعد تغلبه على فريق الشهيد خليل البلوشي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وجاءت المباراة متكافئة حيث تقاسما السيطرة على مجريات الشوطين، ونجح الفائز في استغلال الأخطاء الدفاعية في التغطية وخطف الفوز.

وفي اللقاء الثاني فاز فريق الشهيد محمد حمزة بثلاثية نظيفة بعد انسحاب فريق الشهيد محمد حمزة، ليلتقي الرفاعي مع خريبط في الدور التالي.

كما انسحب فريق الشهيد احمد الانصاري أمام فريق الشهيد وحيد صفر، لتحتسب اللجنة النتيجة بثلاثة أهداف نظيفة، وفي اللقاء الأخير تغلب فريق الشهيد علي القلاف على فريق الشهيد عبدالعزيز المجادي بهدفين نظيفين في مباراة مشحونة وحفلت بالإثارة والقوة بين اللاعبين.