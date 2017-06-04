كاظمة يتغلب على أكاديمية ارسنال في منافسات البراعم

أنعشت فرق تيماس والبنك الدولي وكاظمة آمالها في التأهل للأدوار الرئيسية بانتصارات مستحقة ضمن منافسات اليوم السابع بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.

في المباراة الاولى، أنعش تيماس آماله في التأهل بعدما أوقف انطلاقة المصارف بالدورة بفوز مستحق بهدفين حملا توقيع عبداللطيف العباسي وعبدالعزيز عادل، ليرفع تيماس رصيده الى اربع نقاط، مقابل ثلاث للمصارف.

وأثبت تيماس انه من الفرق المرشحة لبلوغ الأدوار النهائية بفضل الأداء الجماعي الذي يميز الفريق بقيادة البرازيلي فرناندو والايراني حسين طيبي.

في المباراة الثانية، حقق فريق البنك الدولي انتصاره الاول على حساب القادسية بسباعية في مباراة من جانب واحد، ليخرج الخاسر مبكرا من حسابات التأهل للأدوار الرئيسية، وتكفل البرازيلي جيفرسون بتسجيل خمسة أهداف وهو السجل التهديفي الأكبر في الدورة حتى الآن، بينما أضاف الهدفين السادس والسابع محسن بوشيبة وحمد العوضي.

في المباراة الثالثة، حقق كاظمة انتصارا عريضا على فريق وزارة الكهرباء بستة أهداف مقابل هدف ليعوض خسارته أمام بي ام دبليو في الجولة الاولى، وسجل للفائز الثنائي البرازيلي جوردي وادريان وحمود الهملان ومحمد الوهيب، بينما سجل هدف الكهرباء عبدالعزيز الاذينة.

ويلتقي اليوم نادي الجهراء مع ديوانية مناحي العصيمي ونادي الحد البحريني مع الخليج للكابلات وبنك الائتمان الكويتي مع فريق المرحوم عبدالله المدلج.

ويسعى الجهراء لضمان العبور للدور التالي، بعدما حقق انتصارا مبهرا على الحد، الذي سيسعى للتعويض امام الكابلات القادم من تعادل مع ديوانية العصيمي.

وسيكون الفوز هدفا مشتركا للائتمان والمدلج بعدما سقط في الاختبار الاول.

مميزات الدورة

أشاد الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان بالدورة، مبينا ان من اكثر ما يميزها ويلفت النظر اجواء البهجة والسرور والروح الاسرية الى جانب الالتزام والانضباط من قبل اللاعبين داخل أرضية الملعب ومن الجمهور الذي يتابع بشغف ويشجع بالتزام.

وأشار الى ان الدورة دائما متجددة بإبداعات اللجان العاملة التي تعمل بشكل متناغم وانسيابية كبيرة مما يساهم في إخراج الدورة بأبهى صورة من عام لآخر، مستطردا: لا نملك الا ان نتقدم بالتقدير والشكر للجان العاملة.

وأضاف ان عمل الدورة نتاج جهد جماعي متكامل ولا يرتبط بأسماء وان نجاح الدورة يسجل لكافة العاملين بها.

وعلى الصعيد الفني أوضح ان الدورة تبدو اكثر اثارة وندية في ظل تواجد كوكبة من افضل نجوم اللعبة مع التقارب بالمستوى بين كل الفرق، وهو ما يتضح من النتائج التي تنتهي دائما بفارق هدف أو هدفين.

كاظمة يتألق في البراعم

سجل نادي كاظمة حضورا مميزا في الظهور الاول بافتتاح منافسات اليوم السابع لدورة البراعم بعدما تغلب على فريق أكاديمية ارسنال بهدفين دون رد، وفي لقاء ثان لم يجد نجوم فريق الابطال صعوبة في فرض هيمنتهم على منافسهم نادي اليرموك ج ليحققوا انتصارا سهلا بثلاثة أهداف من دون رد.

وفي اللقاء الاخير تبارى نجوم الكرة في تقديم افضل ما لديهم بمواجهة اللوغاني ليتمكنوا من حصد النصر بثلاثية من دون رد معلنين تأهلهم للدور التالي.

وتقام 3 مواجهات ضمن المجموعة الاولى عندما يلاقي النجوم مع الروضة ويلعب الخليج أ بمواجهة جمعية القادسية التعاونية في حين يصطدم فريق أكاديمية الفراعنة بنادي الشباب أ.

لقطات

٭ حرص أمين عام مجلس الوزراء عبداللطيف الروضان على حضور منافسات اليوم السابع بالدورة.

٭ للمرة الاولى في تاريخ الدورة، وزعت اللجنة المنظمة 150 جائزة على الجماهير في يوم واحد، من خلال وضع أوراق خاصة بالفائزين بشكل عشوائي أسفل المقاعد بداخل الصالة.