ركلات الترجيح ابتسمت لشباب سلوى

واصلت الفرق تنافسها على الصعود إلى دور

الـ 16 من بطولة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى والمقامة على ملعب سلوى قطعة 4 حيث يتنافس المشاركون على حجز مقاعدهم للأدوار القادمة.

ونجح فريق ديوانية الغانم بإقصاء فريق ديوانية أحمد الجافور بخماسية نظيفة، فيما ابتسمت ركلات الترجيح لفريق شباب سلوى على حساب المحاربين القدامى 3-2 كما تمكن فريق المجرن من الفوز على فريق عيد علي عيد بأربعة أهداف دون رد، فيما تمكن فريق ديوانية مساعد راضي العازمي من دك شباك فريق الحزم بسبعة أهداف دون رد في مباراة اتسمت بالقوة والإثارة.

وقدمت الفرق المشاركة في البطولة مستويات فنية عالية ارتقت إلى مستوى التطلعات من الناحية الفنية، إذ تميز المشاركون بوجود عناصر فعالة وتمتلك خبرة في الملاعب ساهمت بتحفيز الجماهير للحضور والمتابعة وتشجيع الفرق الفائزة.

الجوائز هواتف وأجهزة كهربائية

من جهته أعلن عضو اللجنة المنظمة العليا للبطولة محمد الشحومي عن زيادة عدد الجوائز المقدمة للجماهير الحاضرة وتقديم الكثير من المفاجآت الخاصة في الجمهور، وذلك عبر إضافة هواتف آيفون وجلاكسي وشاشات تلفزيون 55 بوصة وأجهزة كهربائية مختلفة إضافة إلى الهدايا السابقة ومنها المبالغ المالية النقدية والساعات وكوبونات المشتريات من المطاعم والحقائب الرياضية التي تقدم خلال السحب اليومي الذي يتم في الملعب وتقدم الهدايا مباشرة إلى الفائزين لتحفيزهم على الحضور والمتابعة.

ولفت الشحومي إلى أن اللجنة المنظمة تعمل خلال الفترة الحالية على استقطاب المشاهير من الرياضيين والإعلاميين للمشاركة في الدورة بنسختها الأولى بهدف التعريف بأهدافها وتمكين الجمهور لقاء الشخصيات الرياضية التي تلبي الدعوة مشكورة لاستثمار طاقاتهم مع الجماهير الحاضرة.