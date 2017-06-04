أحمد السلامي
يعقد مجلس إدارة نادي القادسية برئاسة الشيخ خالد الفهد مساء اليوم اجتماعا مهما لاعتماد خطة الموسم الجديد في مختلف الألعاب الجماعية والفردية وعلى رأسها لعبة كرة القدم وذلك للإعداد للموسم الجديد إضافة إلى مناقشة التقارير الإدارية المقدمة من مديري الألعاب حول نتائج الفرق خلال منافسات الموسم المنقضي والتقييم النهائي للأجهزة الفنية.
وسيتم خلال الاجتماع دراسة الهياكل الإدارية والفنية واعتماد المنجز منها ووضع الملاحظات عليها وتعديلها حسب احتياجات النادي للموسم الجديد ووفق الميزانية المعتمدة من قبل الهيئة العامة للرياضة والمداخيل الأخرى من الاستثمار.
ومن المتوقع أن يتم خلال الاجتماع مناقشة وضع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي والميزانية الخاصة به إضافة إلى اعتماد تجديد عقد مدرب الفريق داليبور للموسم الجديد ووضع الهيكل الإداري الخاص بالجهاز الإداري.
كما حدد مجلس الإدارة في وقت سابق يوم 21 الشهر الجاري موعدا لانعقاد الجمعية العمومية العادية لاعتماد التقريرين المالي والإداري.