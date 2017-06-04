يحيى حميدان



اقتربت إدارة نادي السالمية من الحصول على توقيع اللاعب حمد أمان في أولى صفقاتها للموسم المقبل بعد تألقه اللافت مع التضامن في الموسم المنقضي.



وساهم أمان في تسجيل 27 هدفا للتضامن في الموسم المنقضي، حيث سجل 9 أهداف وصنع 18 هدفا، ما يعكس المجهود الكبير الذي بذله مع «أبناء الفروانية».



وتسعى إدارة «السماوي» لحسم الصفقة في الأيام القليلة المقبلة عبر الاتفاق مع الشركة التي يرتبط معها أمان، وذلك لتدعيم صفوف الفريق بالشكل الأمثل.



ومن المتوقع أن تغادر مجموعة كبيرة من لاعبي التضامن المعارين من الأندية بسبب رغبة إدارة أنديتهم في استعادتهم من جديد عقب موسم من إعارتهم لـ «أبناء الفروانية».