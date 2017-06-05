أكد طالب العتيبي مدير الفريق الاول لكرة القدم بنادي برقان، التجديد لنجم الفريق التونسي وسام الادريسي للموسمين المقبلين، وذلك بناء على رغبة اللاعب بالاستمرار مع الفريق.

وقال: طلب اللاعب البقاء ضمن صفوف برقان لموسمين آخرين، وتم عرض الموضوع على مجلس إدارة النادي الذي وافق على طلب اللاعب بعد الأداء الجيد الذي قدمه الموسم المنتهي، وسيتم تقييد اللاعب في سجلات الفريق في اتحاد القدم فور فتح باب التسجيل أغسطس المقبل.

وأضاف العتيبي: ان جهاز الكرة برئاسة رئيس مجلس إدارة برقان هملان الهملان سيجتمع الفترة المقبلة مع الجهاز الفني والإداري لوضع خطة وآلية اعداد الفريق للموسم المقبل والتي ستتخللها إقامة معسكر خارجي يسبقها مرحلة الإعداد المحلي مطلع يوليو، حيث نهدف لتقديم صورة افضل من الموسم الماضي والمنافسة الجادة للصعود الى الدوري الممتاز.

وأوضح العتيبي ان ما قدمه لاعبو برقان الموسم المنصرم شيء مقبول في ظل فترة الإعداد البسيطة التي سبقت بداية الموسم، شاكرا في الوقت ذاته رئيس وأعضاء مجلس إدارة برقان على ما قدموه من دعم مادي ومعنوي للفريق منذ بداية الموسم حتى ختامه.