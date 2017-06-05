يعقوب العوضي

تدرس إدارة يد القرين بالتعاون مع الجهاز الفني لفريق اليد الأول تجديد عقود بعض لاعبي الفريق الأول، وهم: علي الخضر حارس المرمى، عبدالمحسن الحرز، وليد الجيماز، حمزة الوزان وعبدالعزيز القطامي ولاتزال المفاوضات بين النادي واللاعبين قائمة.

من جانب آخر، توصلت الإدارة ويوسف صيوان لاعب الفريق الأول إلى عدم تجديد عقد الأخير ليصبح لاعبا حرا، وقد قدم صيوان مستوى مميزا مع الفريق في المنافسات المحلية.

وفي الإطار نفسه أكد عبدالكريم الشحومي مدير الفريق أن الإدارة تعمل على قدم وساق للتجهيز للموسم المقبل وأن باب الانتقالات مفتوح في الوقت الحالي كما هو الحال مع احتمالات التعاقد مع لاعبين مميزين. وحول تجديد عقد خماسي الساحل، أكد الشحومي ان المفاوضات لاتزال جارية وأن التعاقد مع لاعبين جدد أو تجديد عقود اللاعبين يجب أن يتم عبر دراسة مستفيضة بالتعاون مع الجهاز الفني بقيادة المدرب عباس طه والذي خلف المدرب المصري محمد عبدالمعطي.

صيوان: جميع الاحتمالات واردة

في السياق ذاته، قال يوسف صيوان: لقد قدمت مستوى مرضيا مع القرين وتبقى حاليا جميع الاحتمالات واردة فأنا لاعب حر وأنتظر العروض الجدية لتحديد مصيري في الموسم المقبل. وأضاف رغم وجود عروض شفوية إلا أنني لن أتخذ أي قرارات إلا بوجود عرض رسمي.