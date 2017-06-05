أعلنت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عن رعايتها للحملة الخيرية الثالثة التي ينظمها نادي «فلير فتنس» للرجال خلال شهر رمضان المبارك بعنوان «حول قوتك إلى من لا قوة له»، وذلك في مقره في منطقة الشويخ بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام.

وفي هذه المناسبة، قال مدير إدارة اتصالات الشركات في VIVA عبدالرزاق العيسى «رعايتنا لهذه الحملة الرياضية الخيرية المميزة تأتي ضمن اهتماماتنا في شركة الاتصالات الكويتية VIVA في مساندة مختلف الأنشطة الرياضية على مستوى الكويت لجميع الفئات، كما أن الهدف الخيري والإنساني لهذه الحملة عبر تقديم العون للمحتاجين زاد من حرصنا على توفير كل وسائل الدعم للقائمين عليها».

بدوره، شكر المدير الشريك لنادي فلير فتنس يوسف الشايع شركة الاتصالات الكويتية VIVA على رعايتها لهذه الحملة، كما شكر كل القائمين على البنك الكويتي للطعام للدور المميز والإيجابي الذي يلعبه هذا البنك من خلال مساعدة الأسر المتعففة والأطفال الأيتام داخل الكويت.

وتهدف هذه الحملة إلى جمع تبرعات مالية، وذلك عبر قيام أكثر من 300 مشارك بتمارين رياضية مختصة برفع الأثقال وتحديدا حركة الخطف، فيتم التبرع من قبل نادي فلير فتنس بدينار واحد لكل 20 كيلو يتم خطفه من قبل أحد المشاركين لصالح البنك الكويتي للطعام على أن يزيد مبلغ التبرع كلما زاد وزن الأثقال المرفوعة.

يذكر أن نادي «فلير فتنس» لا يختص فقط بالتمارين الرياضية بل له دور كبير في الفعاليات الاجتماعية على مستوى الأندية الرياضية، وقد نظم مؤخرا مهرجان «فلير» في جامعة الخليج الذي هدف إلى نشر الوعي لمحاربة السمنة بين الطلاب وحقق نجاحا كبيرا باعتباره الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، كما يخصص النادي جزءا من مبيعاته السنوية لدعم الأطفال المحتاجين ونشر الوعي الصحي لجميع فئات المجتمع الكويتي.