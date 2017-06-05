انطلقت الدورة الرمضانية الـ 13 لاتحاد الجمعيات التعاونية امس على صالة نادي التضامن بالفروانية تحت رعاية د.جمال الحربي وزير الصحة وبحضور نائب رئيس الاتحاد خالد العتيبي وأمين سر الاتحاد ناصر الشمري ورئيس لجنة الاستيراد والشراء الجماعي أحمد محمد الجسار والمدير العام بالانابة عبدالله الجميل.

وجاءت النتائج كالتالي: الفحيحيل مع اتحاد الجمعيات (أ) وانتهت بفوز فريق الاتحاد 3 ـ 0 على الفحيحيل، وفوز فريق اتحاد الجمعيات (ج) على فريق السالمية 3 ـ 0 بانسحاب الأخير، وفوز فريق جمعية مبارك الكبير على جمعية الشعب 3 ـ 1، وفوز فريق الأندلس والرقعي على فريق جمعية جليب الشيوخ 2 ـ 0 بضربات ترجيحية.

وستكون المباريات المقبلة كالتالي: اتحاد الجمعيات (ب) يقابل جمعية اليرموك، جمعية أبوحليفة تقابل جمعية الروضة وحولي، جمعية الرقة تقابل جمعية الصباحية، جمعية الفردوس تقابل جمعية الصليبية، جمعية الزهراء تقابل جمعية هدية.