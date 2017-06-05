بشرى شعبان

هنأت مدير العام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة د.شفيقة العوضي البطل الأولمبي أحمد نقا المطيري لحصوله على المركز الأول لسباق الجري ضمن البطولة العالمية للجري على الكراسي المتحركة والمقامة في سويسرا.

وعبرت العوضي في تصريح صحافي عن سعادتها الغامرة في الأداء المتميز الذي قدمه البطل نقا المطيري خلال خوضه مباريات البطولة التي كانت موضع الإشادة من قبل الأوساط الرياضية العالمية، وتقدمت بالشكر والتقدير لجميع القائمين والمشاركين بالفرق الكويتية المشاركة في البطولة من إداريين وفنيين لجهودهم التي بذلوها في إعداد أبطالنا من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم لخوض منافسات البطولة، متمنية لهم تحقيق المزيد من البطولات بهدف رفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية لتحقيق المكاسب الرياضية بما يعكس تفانيهم في خدمة وطنهم والذي يضاف إلى الإنجازات الكبيرة والمشرفة والمتميزة التي حققها أبناء وشباب الكويت من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشادت العوضي بالبطل أحمد نقا المطيري الذي مثل الكويت أحسن تمثيل ونتطلع منه المزيد من هذه الانتصارات والإنجازات، مؤكدة ان الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة لن تدخر جهدا في توفــير أقصى قــدر مـن الرعايــة والاهتمام لهذه الفئة العزيزة على قلوبنا جميعا.