فريق «السياسة» يتوج بلقب الدورة و«الشاهد» وصيفاً

توج فريق السياسة بلقب دورة النهار الرمضانية الأولى لكرة القدم للصحف والمجلات بعد فوزه على الشاهد بنتيجة 5-1 أول من أمس السبت في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة المعهد العالي للاتصالات والملاحة تحت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله، الذي أناب عنه وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية محمد بن ناجي، وبحضور رئيس تحرير صحيفة النهار د.عماد بوخمسين، وأمين السر جمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد، ومدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة منذر الكندري، وعدد من الزملاء الإعلاميين.

وقدم بوخمسين في الحفل الختامي للدورة درعاً تذكارية إلى راعي الحفل الوزير العبدالله تسلمها بالنيابة عنه محمد بن ناجي، كما قدم درعا أخرى إلى رئيس جمعية الصحافيين الزميلة فاطمة حسين تسلمها بالنيابة الزميل عدنان الراشد، ودروعا أخرى إلى منذر الكندري وإلى رئيس لجنة الحكام الحكم الدولي أحمد العلي، وإلى ممثلي رعاة الدورة البنك الدولي وشركة وربة للتأمين.

مباراة استعراضية

وشهد الحفل الختامي إقامة مباراة استعراضية بين الفنانين والإعلاميين، شارك فيها الفنان طارق العلي والفنان علي المذن، والفنان محمد رمضان، والفنان نصار النصار، بالإضافة إلى الزملاء الإعلاميين: رئيس القسم الرياضي في «السياسة» سطام السهلي، ورئيس القسم الرياضي في «الأنباء» سمير أبو سعد، ورئيس القسم الرياضي في الكويتية هادي العنزي وصادق الشايع من الراي، وخالد العنزي من السياسة، وعمر بركات من القبس، ومحمد وحيد من الكويتية، وعبدالله علوان وحمد علوان من الشاهد، ومدحت عز الدين من النهار.

إشادة بالحكام

يستحق رئيس لجنة الحكام في الدورة الحكم الدولي أحمد العلي وزملاؤه الحكام خالد ندا وخالد بديوي وعبدالهادي العنزي الإشادة على إدارتهم للمباريات الدورة والمساهمة في نجاحها.

إشادة من بن ناجي

كما أشاد وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية محمد بن ناجي الذي أناب عن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله في حضور الحفل الختامي بمبادرة «النهار» وتبنيها هذه الفكرة التي جمعت الزملاء الإعلاميين في تنافس شريف بينهم خلال هذا الشهر الفضيل.

وقال بن ناجي: «تشرفنا بالحضور للحفل الختامي لدورة النهار، وشهدنا وجود عدد من الكتّاب والصحافيين، وعدد من الفنانين، وهو أمر يسعدنا أن نرى كوكبة من الإعلاميين والفنانين الكتّاب في مكان واحد ضمن منافسة شريفة لكرة القدم، ولا يسعني إلا أن أهنئ القائمين على البطولة»، مقدما شكره إلى رئيس تحرير النهار د.عماد بوخمسين ومدير البطولة سكرتير تحرير الرياضة الزميل مرزوق العجمي.

وأضاف بن ناجي ان رعاية وزير الإعلام للدورة إذا دلت على شيء فإنما تدل على اهتمام الدولة ووزارة الإعلام تحديدا بالإعلاميين والصحافيين والكتاب في كل وسائل الإعلام المحلية.

بوخمسين: الدورة مستمرة

عبر رئيس تحرير «النهار» د.عماد بوخمسين عن بالغ سعادته وسروره للنجاح الذي تحقق للنسخة الأولى من دورة النهار الرمضانية للصحف والمجلات وبالأجواء التنافسية والأخوية التي سادت بين الزملاء الإعلاميين في الصحف والمجلات ووكالة «كونا» الذين حرصوا على المشاركة ليكونوا شركاء حقيقيين في نجاح البطولة التي تقام للمرة الأولى، واعدا باستمرارها في السنوات المقبلة وبتطويرها لتكون إحدى أبرز الدورات الرمضانية في الكويت، متمنيا في هذا الجانب التعاون مع وزارة الإعلام لتكون المشاركة أوسع في النسخ المقبلة.

وقال بوخمسين ان مثل هذه الدورات تزيد من أواصر المحبة والتعاون بين جميع العاملين في الحقل الإعلامي وكذلك تعد فرصة للزملاء الإعلاميين للترويح عن النفس والابتعاد عن ضغوط العمل في أجواء رياضية وصحية في هذا الشهر الفضيل، متوجها بالشكر الى راعي البطولة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وإلى وكيل وزارة الإعلام المساعد لشؤون الأخبار والبرامج السياسية محمد ناجي على حضوره الحفل الختامي ممثلا لراعي الحفل، كما شكر جمعية الصحافيين على تعاونها في إطلاق هذه الدورة، ووجه شكره إلى أمين السر العام لجمعية الصحافيين الكويتية الزميل عدنان الراشد لحضوره الحفل الختامي ومساندته للدورة، وكذلك الى مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة منذر الكندري على توفير الصالة التي أقيمت عليها منافسات الدورة، كما شكر جميع المؤسسات الإعلامية التي شاركت في الدورة والفنانين والحضور في الحفل الختامي. وبارك لفريق السياسة تتويجه باللقب ولفريق الشاهد حصوله على المركز الثاني، متمنيا حظا أوفر لبقية الفرق المشاركة في النسخ المقبلة من البطولة، مشيرا إلى أن مباريات الدورة شهدت تنافسا شديدا بين الفرق، وتجلى ذلك في المباراة النهائية بين السياسة والشاهد.

الراشد يثني

أثنى أمين سر جمعية الصحافيين الزميل عدنان الراشد على مبادرة النهار بإقامة هذه الدورة الرمضانية التي جمعت الزملاء الصحافيين في الصحف والمجلات ضمن أجواء تنافسية خلال الشهر الفضيل.

وقال الراشد: «أشكر جريدة النهار ورئيس تحريرها د.عماد بوخمسين على تبينه هذه المبادرة وطلب جمعية الصحافيين بإقامة هذه الدورة الرمضانية الأولى وكانت سرعة استجابة منه».

وأضاف ان بوخمسين أصر على إقامة الدورة هذه السنة لتجمع الصحف والمجلات ووكالة «كونا»، مشيدا بالجهود المبذولة من صحيفة النهار واللجنة المنظمة للدورة.