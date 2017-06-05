يرعى نائب مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي دورة شهداء القرين الرمضانية لكرة القدم في نسختها

الـ 24 للسنة الثانية على التوالي والتي انطلقت منافساتها في 3 رمضان المبارك وتستمر حتى الـ 19 منه وتقام مبارياتها على ملاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة مبارك الكبير.بدوره، أكد السبيعي أن موافقته على رعاية هذه الدورة تأتي من قبيل الواجب الوطني تجاه شهداء الكويت وأبطال بيت القرين الملحمة التاريخية الراسخة في وجدان وقلوب الشعب الكويتي خاصة أنهم ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للكويت الحبيبة في مقاومة الاحتلال العراقي الغاشم وضربوا أروع الأمثلة في التلاحم بين أبناء الشعب الواحد وما هذه الدورة إلا أقل القليل مما يجب أن نقدمه لهم كونها تعني بالدرجة الأولى استذكارهم واستعادة فصول الملحمة، مؤكدا أن من حق شهداء القرين إحياء ذكراهم بمثل اقامة هكذا دورة هادفة.

على ذات الصعيد تستكمل مساء اليوم الاثنين منافسات الدور التمهيدي من الدورة بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في الأولى فريقا الشهيد سيد هادي علوي والمرحوم مساعد الميلم فيما يلتقي في الثانية فريقا المرحوم عبداللطيف الفضالة والمرحوم عبدالكريم عبدالرضا البلوشي لحساب المجموعتين الأولى والثانية على التوالي على أن تنطلق غدا الثلاثاء منافسات الدور ربع النهائي من البطولة.