صعد فريق شركة «مجدي فوود» إلى دور الثمانية في بطولة الشرهان. كما صعد فريق مجدي فوود إلى ربع نهائي جمعية الثقافة وضاحية عبدالله المبارك.

ويسعى المدير التنفيذي للشركة ماجد مجدي هذا الموسم إلى تحقيق أفضل النتائج التي تليق باسم الشركة، وجلب عدد من المحترفين لتمثيل الشركة لتقديم أفضل العروض.

وقال مسؤول الفريق والمدير الفني نجم الكرة المصرية الكابتن رجب أبوهشيمة، إن الفريق هذا العام يسعى إلى تحقيق النجاح الذي حققه الموسم الماضي، مؤكدا أنه لم يكن ليتحقق لولا الدعم الذي لقيه من المدير التنفيذي للشركة ماجد مجدي، وإدارة «مجدي فوود»، التي ساندت الفريق بكل قوة، فحقق الإنجاز والبطولات.