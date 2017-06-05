ينطلق اليوم الدور الثاني لدورة شهداء الجابرية الحادية والعشرين التي تنظمها جمعية الجابرية التعاونية تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الإدارة حسين دشتي على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم.

وتقام 4 مباريات حيث يلعب في اللقاء الاول فريق الشهيد محمد صفري مع فريق الشهيد موسى اشكناني في الرابعة عصرا، وبعدها تقام مواجهة من العيار الثقيل بين فريق الشهيد محمد الدرة وفريق الشهيد احمد قبازرد في الرابعة والنصف، كما يلتقي فريق الشهيد نجيب الرفاعي مع فريق الشهيد محمد حمزة في الخامسة عصرا وتختتم المباريات بلقاء فريق الشهيد وحيد صفر مع فريق الشهيد علي القلاف في الخامسة والنصف.

تشهد مباريات اليوم مواجهة نارية بين الدرة وقبازرد، حيث يمتلك الفريقان لاعبين من العيار الثقيل ومحترفين مميزين، ومتوقع أن تحظى بتشجيع جماهيري كبير، وفي باقي اللقاءات فإن مباراة صفري واشكناني لن تكون سهلة كما في الدور الأول، حيث فاز الأول بتسعة أهداف والثاني بنصف درزن، فيما ستكون مباراة الرفاعي الاختبار الاول لحمزة حيث تأهل بعد انسحاب منافسه وهو الوضع نفسه مع فريق صفر الذي يلاقي القلاف.

وفي مباريات اليوم الثالث فاز فريق الشهيد محمد صفر على منافسه فريق الشهيد محمد اشكناني بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفي اللقاء الثاني فاز فريق الشهيد احمد قمبر على فريق الشهيدة نورة عطية بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة من جانب واحد معظم فترات اللقاء.

وكانت قمة الإثارة في اللقاء الثالث بعد انتهاء المباراة بالتعادل بهدف بين فريقي الشهيدة اسرار القبندي والشهيد يوسف مال الله ليقتسم الفريقان لضربات الترجيح التي انتهت بالتعادل أيضا ليلجأ الحكمان محمود البلوشي وعبدالله مراد للقرعة والتي ابتسمت لفريق اسرار القبندي، ولكن اللجنة المنظمة قررت شطب نتائج الفريق لمخالفته لوائح البطولة، وبناء عليه تأهل فريق يوسف مال الله للدور الثالث بعدما فقد الأمل تماما.

وفي اللقاء الرابع لم تقل الإثارة عن سابقه بين فريقي الشهيد سليمان الشراح وفريق الشهيدة سناء الفودرى، حيث جاءت المباراة قوية بفضل المحترفين في الجانبين وكان لهم دور في تحديد الفائز، وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما ليحتكما الى ضربات الترجيح التي ابتسمت لفريق الفودري، حيث سجل ضربتين من ثلاثة واخفق الشراح في ضربتين لتنتهي المباراة 3-2.