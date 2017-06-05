لا تزال الفرق المتنافسة في دورة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى تقديم عروضها الفنية الرائعة حيث تتواصل المنافسات بصورة يومية من خلال التصفيات التي تقام حاليا على ملعب سلوى قطعة 4 والتي تمكنت من استقطاب الجماهير بأعداد كبيرة لتصبح واحدة من أكثر البطولات من ناحية الحضور الجماهيري.

وفي مباريات الأمس، تمكن فريق الوسمي من إقصاء فريق ديوانية سعد العازمي بنتيجة قاسية وغير متوقعة إذ انتهى اللقاء بفوز الوسمي 8 ـ 0 وهي أكبر نتيجة انتهت عليها حتى الآن، فيما تمكن فريق العواد هو الآخر من اقصاء فريق النجدي بعد أن تمكن من الفوز عليه 7 ـ 0، كما تمكن فريق تشيلسي من الفوز على فريق يوفنتوس 3 ـ 0، ونجح فريق ريال مدريد من الفوز على فريق ارطغل بعد عناء وجهد كبير بهدف نظيف دون رد. وكانت المباريات التي أقيمت مساء أمس على ملعب سلوى قطعة 4 حظيت بحضور جماهيري كبير، حيث نجح المنظمون إلى استقطاب الجمهور الذي بات يحرص على حضور فعاليات البطولة ومتابعة أحداثها وتشجيع الفرق المشاركة من خلال العمل المتقن الذي تشرف عليه اللجنة المنظمة.

وفي ذات السياق، أعلن عضو اللجنة المنظمة العليا خليفة محمد الشحومي عن زيادة عدد الجوائز اليومية المقدمة للجماهير الحاضرة في المباريات بواقع 15 جائزة متنوعة ما بين هواتف نقالة وأجهزة تلفزيون وأدوات منزلية إضافة إلى الساعات والمبالغ المالية النقدية وكوبونات المطاعم وغيرها من الهدايا.

وأكد الشحومي على أن اللجنة المنظمة تعمل على توفير شتى سبل الراحة للجماهير الحاضرة، كما يتم توفير المياه والعصائر التي يقوم المنظمون بتوزيعها على الجمهور مجانا.

وأشاد الشحومي بدور القائمين على اللجنة المنظمة والحكام المشاركين في إدارة المباريات الذين نجحوا في ضبط الوضع داخل المستطيل الأخضر والمحافظة على مجريات اللقاءات دون أي مشاكل أو عوائق تذكر.