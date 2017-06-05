العصفور: لم أتوقع هذا المستوى الفني المرتفع الذي تشهده الدورة

تختتم اليوم الاثنين منافسات الدور الأول لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم، التي تقام على الصالة المغطاة بنادي الكويت خلال الفترة من 29 مايو الماضي حتى 9 يونيو الجاري، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح.

ويشهد اليوم الختامي للدور الأول إقامة 3 مباريات تجمع فريق الشهيد محمد سالم الصواغ مع فريق الشهيد فهد الأحمد (المجموعة الثالثة)، وفريق الشهيد محمد يوسف ثنيان المشاري مع فريق الشهيدة وفاء العامر، وفريق الشهيد سالم علي الكندري مع فريق الشهيد أحمد محمود قبازرد (المجموعة الرابعة).

وضمن فريق الشهيد علي سالم الكندري التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الرابعة بفوزه على فريق الشهيدة وفاء العامر بنتيجة 4-0 أول من أمس السبت، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، فيما تجمد رصيد الخاسر عن 3 نقاط.

وحجز فريق الشهيد أحمد حسن أبل بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة الأولى بفوزه على فريق الشهيدة سناء الفودري بنتيجة 2-1 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط احتل بهم المركز الثاني، في حين أكد فريق الشهيد فايق عبدالجليل تأهله وتربعه على قمة المجموعة برصيد 9 نقاط بفوزه على الشهيد أحمد عبدالله الكندري 4-0.

وحقق اللاعبون إبراهيم الصليلي (فريق الشهيد علي سالم الكندري)، وعبدالعزيز الشويب (فريق الشهيد فايق عبدالجليل)، حمد جاسم (فريق الشهيد أحمد أبل) لقب أفضل لاعب في المباريات الثلاث.

العصفور يشيد بالمستوى

وأكد المحلل الفني للدورة أحمد العصفور أنه لم يتوقع هذا المستوى الفني المرتفع الذي تشهده الدورة من قبل جميع الفريق المشاركة في الدورة، مضيفا أن عددا كبيرا من اللاعبين الذين شاركوا في النسختين الأولى والثانية تجاوزا الأعمار المحددة، وبالتالي كانت هناك توقعات بانخفاض المستوى.

وأوضح العصفور أن الأدوار المقبلة ستكون خارج نطاق التوقعات تماما، لافتا إلى أن الحسابات ستختلف في الدور الأول عن الأدوار النهائية التي تقام بنظام خروج المغلوب، وهو الأمر الذي دفع الشركة الكويتية للاستثمار إلى تغيير النظام السابق الذي تم تطبيقه في النسختين الماضيتين.

بدوره، قال رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة براك الفرج إن الشركة الكويتية للاستثمار تؤدي دورها نحو المجتمع على خير ما يرام، مبينا أن الهدف من إقامة الدورة هو دعم النشء واكتشاف مواهب كروية جديدة للكرة الكويتية، إلى جانب عودة الأسر إلى المدرجات لمتابعة الدورة وتشجيع ومساندة اللاعبين.