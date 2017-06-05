3 مباريات اليوم ضمن منافسات الدور الأول

أنهت اللجنة المنظمة لدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم تحضيراتها لمباراة الحلم الأولى التي تجمع أسطورة مان يونايتد، الويلزي ريان غيغز، مع النجم الليبي المعتزل طارق التايب المقرر إقامتها غدا 11 رمضان.

وفتحت اللجنة المنظمة الباب أمام الجماهير لاختيار تشكيلة فريقي غيغز والتايب عبر التصويت على موقع الدورة الرسمي، وذلك للاختيار من بين النجوم المشاركين حاليا في الدورة سواء المحليين أو الأجانب، بحيث يختار كل مصوت خمسة لاعبين لكل فريق.

وشهد التصويت إقبالا لافتا من الجماهير التي حرصت على وضع بصمتها في مباراة الحلم الأولى باختيار تشكيلتها المفضلة من نجوم الدورة، الذي ستتاح لهم فرصة العمر للعب بجوار غيغز والتايب.

وستشهد النسخة الـ 38 ثلاث مباريات حلم أخرى، ستجمع الثانية نجم اسبانيا وبرشلونة الرسام اندرياس انييستا في مواجهة نجم القادسية الأسبق واتحاد جدة السعودي فهد الانصاري، بينما سيكون اسطورة الكرة المصرية والنادي الأهلي محمد ابوتريكة الطرف الرئيسي في مباراة الحلم الثانية، كما يبزر اسم ايكر كاسياس احد اساطير ريال مدريد والذي يلعب حاليا في بورتو البرتغالي ضمن مباراة الحلم الرابعة والختامية.

3 مباريات اليوم

ويلتقي اليوم ضمن منافسات الدور الاول، فريق مونديال هشام فولاذ البحريني مع فريق المرحوم احمد بن حسين الرومي وفريق المرحوم علي كرم مع فريق المرحوم مساعد الميلم وكويت كابيتال مع البلوز.وسيقطع الفائز من مواجهة فولاذ مع الرومي بطاقة العبور الى الدور التالي بشكل كبير، بعدما حقق الفريقان النصر في أول جولة بالمجموعة، بينما قد ينضم البلوز لقائمة المتأهلين في حال فوزه على الميلم.

وكانت مواجهات اليوم الثامن قد أسفرت عن تعادل فريق هوليداي ان مع rar دون أهداف، في مواجهة غلب عليها الحذر، ولم يقدم خلالها نجم rar الهولندي نجيب علوش العرض المنتظر باعتباره من افضل المواهب في النسخة الحالية.وتغلب فريق بي ام دبليو على تريبل أو القطري برباعية حملت توقيع المتألق عبدالرحمن الوادي (هدفان) وعبدالرحمن الطويل والمحترف غريلو، ليضمن بي ام دبليو صاحب الأداء الجماعي المميز عبوره للأدوار الرئيسية، بعدما رفع رصيده الى ست نقاط، في حين توقف رصيد تريبل أو عند ثلاث نقاط.وفي مباراة ثالثة، حقق فريق الطارش للعطور انتصارا ثمينا على مركز الزامل للتأهيل بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل للفائز عمر المطيري وعبدالعزيز حسين وفهد البسام، وللخاسر محمد العنزي.

تاكتيك يهزم هولندا بالبراعم

ضرب فريق تاكتيك بقوة في ظهوره الأول بدورة البراعم ونجح في خطف النصر من اكاديمية هولندا بهدفين من دون رد معلنا تأهله للدور الثاني بالمجموعة الرابعة. وفي لقاء ثان وبنفس النتيجة تجاوز فريق أكاديمية سدن عقبة كويت يونايتد بعد مباراة حفلت بالندية والاثارة، وفي مواجهة قرطبة وفريق الشهيد احمد ابل وضح الحماس والرغبة القوية من الفريقين في تحقيق الفوز، إلا أن فريق الشهيد احمد ابل كانت له الغلبة بعدما تقدم بهدفين مقابل هدف لقرطبة لينتزع بطاقة التأهل للدور التالي.

وتتواصل منافسات البراعم اليوم عندما يلعب «الهلال أ» بمواجهة «اي سي ميلان»، في حين يلعب بارازوكا مع اتوم سبورتينغ أ ويلتقي فريق المرحوم ضاري العثمان مع التعاون.

لقطات

٭ وزعت اللجنة المنظمة 20 بطاقة على الجماهير لالتقاط صور تذكارية مع النجم الويلزي ريان غيغز.

٭ وقع الاختيار على عبدالرحمن الوادي لاعب فريق بي ام دبليو ليحصل على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم الثامن.

٭ ارتفعت قيمة تحدي المجسمين لـ 4500 دينار بعد فشل المتسابقين في زيارة الشباك لليوم السابع على التوالي رغم السماح بمشاركة 8 متسابقين.