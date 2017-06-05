تنطلق اليوم الاثنين دورة الهزيم الاولى لكرة السلة الثلاثية برعاية الهيئة العامة للرياضة والمقرر ان تستمر حتى الرابع عشر من الشهر الجاري بمشاركة 24 فريق مقسمين الى 6 مجموعات سيصعد الى الدور ثمن النهائي الاول والثاني عن كل مجموعة اضافة الى افضل اربع ثوالث، فيما نجحت اللجنة المنظمة في تذليل كافة العقبات من اجل خروج الدورة الاولى بالشكل المطلوب وبأبهى صورة ممكنة.



ومن المقرر ان يقام اليوم حفل افتتاح ومباراة ثلاثية على ان تتواصل المنافسات تباعا في الايام المقبلة.



وبدوره، قال رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة د. نائل الهزيم ان كل شيء يسير وفقا لما هو مخطط له حيث اكد ان لجان الدورة تعمل جاهدة وبجدية تامة من اجل تلافي اي سلبيات مشيرا الى ان الجميع على اهبة الاستعداد من اجل اخراج الحدث بصورة مثالية تماما وابراز اهمية كرة السلة الثلاثية في الكويت باعتبارها من الالعاب الممتعة والمميزة التي لم تتحصل على حقها في الفترة الماضية.



ودعى الهزيم الجمهور من اجل الحضور اليوم ومتابعة فعاليات الدورة كما كشف عن وجود مسابقات خاصة للجمهور بجوائز عديدة لاضفاء اجواء ممتعة طوال ايام البطولة، معتبرا بان النسخة الاولى ستشكل حجر الاساس بالنسبة لهم والجميع سيعمل على ان تكون دورة الهزيم من الدورات ذات السمعة الطيبة والاسم الكبير في شهر رمضان الكريم.



وتوقع الهزيم ان تشهد المباريات تنافسية عالية للغاية ورغبة مؤكدة من كل الفرق في الفوز وتحقيق الانتصار ومن ثم الوصول الى المباراة الختامية والفوز باللقب في الاخير.