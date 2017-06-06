يحيى حميدان

بات حارس مرمى فريق التضامن لكرة القدم وليد الرشيدي محط أنظار الأندية الكبيرة خلال الفترة الصيفية والتي تسبق انطلاق الموسم المقبل عقب المستويات اللافتة التي قدمها في الموسم الماضي مع «أبناء الفروانية». وحاول مسؤولو بعض الاندية الكبيرة التواصل مع الرشيدي لمعرفة رأيه في مسألة الانتقال اليهم من عدمها قبل الدخول في مفاوضات مع ناديه التضامن لوضع النقاط على الحروف. ويبدو أن الرشيدي لا يرغب في الانتقال من التضامن خلال الفترة الحالية بسبب رغبته المبدئية في اللعب معه في الموسم المقبل قبل التفكير في البحث عن تجربة جديدة في مسيرته بالملاعب.