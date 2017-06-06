مستوى البراعم يدعو إلى التفاؤل وبعض لاعبي الأكاديمية يلعبون في أندية كبيرة

مبارك الخالدي

على هامش منافسات الدورة الرمضانية الثالثة لأكاديمية النادي الأهلي المصري ـ فرع الكويت، قام مدير عام الأكاديميات بالنادي إبراهيم عبدالصمد بحضور ومتابعة مباريات الدورة والتي انطلقت ٢٧ من الشهر الماضي وتستمر حتى ٢٠ منه وذلك على ملعب الأكاديمية بمدرسة أبو أيوب الأنصاري بمنطقة السالمية.

وأوضح عبدالصمد ان الهدف من الزيارة هو الاطلاع على استعدادات الاكاديمية للموسم المقبل.

وقال: من المهم لنا في الاكاديمية الوقوف على الحالة الفنية والبدنية للاعبين وكذلك أوضاع الجهاز الفني والإداري وبحث المعوقات مع إيجاد الحلول لتحقيق أهداف الاكاديمية.

وأضاف: نحمد الله أن كل الامور تسير وفق المخطط لها، موضحا بالقول: «كانت لي جلسات فنية مع طاقم المدربين حيث قمنا بتوجيه الطاقم حول الامور المتعلقة بالوحدات التدريبية».

ولفت الى أن الدورة الحالية مهمة من جهة اعداد اللاعبين قبل الدخول في معسكر النادي في مصر والمقرر إقامته في شهر يوليو المقبل، وقال ان قطاع البراعم والناشئين في الاهلي سيضم من يقع عليه الاختيار من اللاعبين لإعداده بشكل مثالي لتمثيل الاحمر مستقبلا.

وأشار الى ان مستوى عدد كبير من البراعم يدعو الى التفاؤل خصوصا ان بعض لاعبي الاكاديمية هم ممن يلعب في أندية كبيرة مثل القادسية.

وعبر عبدالصمد عن سعادته لمستوى ملعب التدريب، وقال: «لا شك أن الأرضية وتقسيمة الملعب تمت وفق الأسس السليمة وهذا مبعث سرورنا»، لافتا الى الثقة الكبيرة لدى الجالية المصرية باسم النادي الأهلي على الرغم من المنافسة الشديدة مع الأكاديميات الأخرى في البلاد.

إقبال كبير

من جهته، عبر مدير الاكاديمية ـ فرع الكويت محمد الشرقاوي عن سعادته بزيارة عبدالصمد، وقال: لا شك أن الطاقم الفني والإداري العامل في الاكاديمية استفاد من خبرة وتوجيهات عبدالصمد، مشيرا الى الإقبال الكبير من لاعبي البراعم على التسجيل في الاكاديمية لصقل مواهبهم.

وأضاف أن من أهداف الدورة للسنة الحالية هي استعادة اللياقة البدنية للاعبين وخلق مزيد من الاحتكاك قبيل انطلاق معسكر القاهرة في ٧ يوليو المقبل حتى ١٧ منه وهو اختبار حقيقي للإمكانيات الفنية للاعبين ومدى انضمامهم لقطاع البراعم بالنادي الأهلي، لافتا إلى أن الاكاديمية تضم ٩ مدربين من ذوي الخبرات.