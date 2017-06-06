أحمد السلامي

أكد عضو مجلس إدارة نادي خيطان ورئيس جهاز الكرة فهد المطيري أن الإدارة تتجه لعقد اجتماع موسع خلال الأسبوع المقبل لبحث ومناقشة الخطة الخاصة في قطاع الكرة للموسم الجديد وفي مقدمتها اعتماد الهياكل الإدارية والفنية والميزانية الخاصة بالمحترفين واللاعبين المحليين المزمع التعاقد معهم لتدعيم خطوط الفريق الأول لكرة القدم.

وقال: تمت تسوية عقود كل المحترفين الأجانب وإنهاء الارتباط معهم ودفع كل مستحقاتهم المالية ولم يعد في ذمة النادي أي مبالغ متأخرة خاصة بالمحترفين الذين غادروا البلاد بعد أن ارتأينا عدم التجديد لهم.

وأضاف: النية كانت تتجه إلى تجديد التعاقد مع المحترف إمام سيدي الذي تم الاتفاق معه بصورة مبدئية على التجديد، إلا أنه غادر البلاد بعد أن تلقى عرضا من أحد الأندية الماليزية، حيث تمت المفاوضات وخضع للتجربة، إلا أنهم لم يتوصلوا لاتفاق وخاطبنا وقررنا عدم التمسك به والبحث عن محترف بديل لضمه إلى صفوف الفريق.

ولفت المطيري إلى أن الخطة التي سيتم استعراضها أمام مجلس الإدارة تهدف إلى تطوير الفريق الحالي والاهتمام به وتدعيم خطوطه بالدفع بعدد من اللاعبين الشباب إلى صفوف الفريق الأول ومنحهم الفرصة كاملة لإثبات وجودهم والاستفادة من قدراتهم في تنفيذ الأهداف المنشودة، مشيرا إلى أن الاعتماد على أبناء النادي ضرورة ملحة وحق لا يمكن لأحد التنازع عليه.

وأشار إلى أن من ضمن الأهداف المرسومة هي تجهيز وإعداد الفريق ليكون قادرا على المنافسة للصعود إلى الدوري الممتاز وعدم البقاء في دوري الدرجة الثانية، خاصة أن ملامح الدوري باتت واضحة للعيان وبتنا أمام أهداف واضحة لتحقيق الطموح.