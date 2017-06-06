ودع فريق «الأنباء» بطولة المرحوم جاسم الشرهان الرمضانية الـ ٣٤ التي تقام تحت رعاية الشيخ دعيج الخليفة بعد خسارته من فريق بوسعود بهدف دون رد في الدور الثاني.

وفي باقي نتائج البطولة، تمكن المكيمي من الفوز على السعسعاني بثلاثية دون رد، وواصل فريق الجالية السورية تقدمه نحو الأدوار النهائية بعد فوزه على فريق سالم بوغيث بهدف دون رد.

ورجحت ركلات الترجيح كفة فريق ديوان الرفاعي على حساب ايطاليا بنتيجة ٣-١، وحقق فريق سوكر فوزا عريضا على فريق عبدالواحد بخمسة أهداف دون رد، وتغلب فريق قطعة ٨ على القادسية بنتيجة ٢-١، وبلغ الهلال الدور ربع النهائي بعد فوزه على النجوم بركلات الترجيح ٥-٤، وتأهل فريق شركة مجدي ب على حساب أبو محمد بعد الفوز عليه ٢-١.