مبارك الخالدي

قام رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي بدفع مستحقات اللاعبين محمد فريح والتونسي محمد أمين الشرميطي المتأخرة، وذلك مساء أول من امس. واستقبل الكاظمي اللاعبين بمقر إدارة النادي، منهيا الجدل حول ما أثير عن الدفعة المالية الأخيرة للاعبين. من جانبهما، قدم فريح والشرميطي الشكر للكاظمي وإدارة النادي العربي، معتبرين أن مواقف رئيس النادي مشهودة مع كل اللاعبين. ومن المتوقع أن يغادر البلاد خلال الساعات المقبلة الشرميطي منهيا تعاقده مع «الأخضر».

ويستمر فريح مع العربي بعد المستويات الطيبة التي قدمها مع الفريق خلال المواسم الماضية. وفي شأن متصل، يترقب الجمهور العرباوي التشكيل المقبل للهيكل الإداري للفريق الأول لكرة القدم والذي لا يزال قيد الدراسة والمناقشة بين أعضاء المجلس، حيث تقوم بعض الشخصيات العرباوية بالعمل على تقريب وجهات النظر المتباينة وصولا الى توافق سريع حول هيكلية الفريق فنيا وإداريا، تمهيدا لوضع البرنامج الإعدادي للفريق والإعلان عنه.