حقق المتسابق وبطل العالم يوسف العبدالرزاق المركز الأول في الجولة الأولى من بطولة العالم للدراجات المائية والتي أقيمت في مدينة بورتو سيسيريو الإيطالية.

وأوضح العبدالرزاق في تصريح لـ«كونا» ان هذه الجولة هي الأولى من اصل ست جولات تشكل بطولة العالم، مشيرا الى أن الجولة الثانية ستقام بعد أسبوع في مدينة (فيستي) الإيطالية.

واعرب عن بالغ سعادته بهذا الإنجاز الجديد حيث تم عزف النشيد الوطني ورفع علم الكويت على منصات التتويج معتبرا ان هذا هو الهدف الذي يتمنى كل رياضي تحقيقه، كما انه يعتبر خطوة كبيرة للمحافظة على اللقب العالمي.

واشاد بالمساندة الحكومية المتمثلة بالهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الكويتية بالاضافة الى رعاية القطاع الخاص من شركة (زين للاتصالات) و(بيت التمويل الكويتي) و(شركة الكيبلات) و(كوازاكي الكويت).