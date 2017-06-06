عبدالعزيز جاسم

اجتمع مجلس ادارة نادي القادسية بحضور رئيس النادي الشيخ خالد الفهد، وتمخض الاجتماع عن عدة قرارات هي:

اعتماد التقريرين الإداري والمالي من قبل مجلس الإدارة والذي سيناقش في الجمعية العمومية.

وإعادة تشكيل اللجنة المالية لتتكون من:

جمال النفيسي - رئيسا

حسن أبو الحسن - مقررا

رفاعي الديحاني - عضوا

عبدالرحمن المخيزيم - مستشارا

وتخويل المفوضين من قبل مجلس الإدارة لحضور الجمعيات العمومية في مختلف الاتحادات.

واعتماد تجديد عقود مدرب الفريق الأول لكرة القدم داليبور ومدرب الحراس مالينكو اضافة الى التعاقد مع مساعد مدرب كرواتي الجنسية.

وتجديد تكليف عضو مجلس الإدارة رفاعي الديحاني بملف انتقالات وإعارات اللاعبين. والموافقة على معسكرات الفرق في مختلف الألعاب على أن تكون الموافقة متعلقة بموافقة الهيئة العامة للرياضة على هذه المعسكرات.

واعتماد الكوادر الفنية والإدارية في النادي.

وتكليف أمين الصندوق جمال النفيسي للقيام بأعمال رئيس مجلس الإدارة وترؤسه لاجتماع الجمعية العمومية العادية للنادي في حال غياب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة وأمين السر العام.

وتكليف عضو مجلس الإدارة رفاعي الديحاني بالقيام بأعمال أمانة السر بالوكالة في حالة غياب امين السر العام وأمين السر المساعد.

كما أرسل النادي كتابا إلى الأمين العام لاتحاد الكرة د.محمد خليل يطعن من خلاله على قرار اللجنة بتتويج الكويت بطلا لدوري VIVA.