اختتمت مساء أمس منافسات المجموعات من بطولة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى بتأهل 16 فريقا، وذلك بعد اكتمال النصاب بفوز 4 فرق في المجموعة الرابعة والأخيرة والتي نتج عنها فوز كل من فريق ديوانية مشاري العازمي على الدوحة 6-1 وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليه بفوز فريق توتنهام على حساب فريق الأسطورة، كما فاز فريق الشريعان على فريق اتلتيكو مدريد 5-0، وتمكن فريق ديوانية الشحومي من الفوز على فريق ديوانية بن سلما 4-0 ليتأهل الأربعة الفائزين إلى دور الـ 16 رسميا ويكملون مشوارهم في البطولة.

وكانت المباريات أقيمت على ملعب منطقة سلوى قطعة 4 والتي خاض منافسات المجموعات فيها 32 فريقا تأهل منهم 16 فريقا سيواصلون تنافسهم للوصول الى الأدوار النهائية، حيث برزت إمكانات الفرق من الناحية الفنية والتي أهلتهم للاستمرار بذات المستويات وتحقيق نتائج كبيرة.

ومن المتوقع أن تزداد حدة المنافسة ما بين الفرق المتأهلة إلى دور الـ 16 حيث يسعى كل فريق إلى الظفر بفرصته كاملة والصعود إلى الأدوار النهائية عبر بذل قصارى جهدهم في سبيل حجز مقاعدهم والاستمرار في المنافسة دون أي عراقيل بهدف الوصول إلى الدور النهائي الذي سيصل إليه الفرق القادرة على اجتياز منافسيها.

وعملت اللجنة العليا المنظمة لدورة المحامي أحمد الشحومي على وضع لائحة بأسماء عدد من الشخصيات الرياضية والإعلامية لتكريمهم من منطلق حرص اللجنة على فتح آفاق واسعة من التواصل والتعاون مع المميزين في الوسط الرياضي.

وعملت اللجنة المنظمة إلى زيادة عدد الجوائز المقدمة للجماهير الحاضرة لمتابعة أحداث المباريات اليومية والتي بلغ عددها حتى الآن إلى 15 جائزة يومية منها أجهزة هواتف نقالة وشاشات تلفزيون وساعات فاخرة وأدوات كهربائية ومبالغ مالية نقدية وكوبون مشتريات من مطاعم وغيرها من الهدايا المميزة.

وقام عضو اللجنة المنظمة العليا خليفة الشحومي بتكريم الزميل الإعلامي مناف الفضلي المراسل الرياضي لقناة العربية الإخبارية، وذلك إيمانا منهم على تقديم الدعم المعنوي للمشاركين في تغطية الأحداث الرياضية خلال منافسات الموسم المنقضي.