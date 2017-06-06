يختتم اليوم الدور الثاني لدورة شهداء الجابرية الحادية والعشرين التي تقيمها جمعية الجابرية التعاونية على صالة مدرسة محمد إسماعيل الغانم تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة حسين دشتي، حيث يلعب في اللقاء الأول فريق الشهيد محمد صفر مع فريق الشهيد احمد قمبر في الرابعة عصرا، وبعدها يلتقي فريق الشهيد يوسف مال الله مع فريق الشهيد سناء الفودري في الرابعة والنصف عصرا، ويصطدم فريق الشهيد إبراهيم صفر مع فريق الشهيد محمد إبراهيم في الخامسة مساء، وتختتم الجولة بلقاء فريق الشهيد إبراهيم المنصور مع فريق الشهيد عبداللطيف الوهيب في الخامسة والنصف عصرا.

وتأتي مباراة صفر وقمبر في الواجهة لما يمتلكه الفريقان من لاعبين مميزين ومحترفين على مستوى عال.

أما في اللقاء الثاني فيتوقع ألا يجد فريق الفودري صعوبة في تخطي يوسف مال الله، حيث يلعب معه ثلاثة محترفين برازيليين والفريق نجح في إقصاء سلمان الشراح بضربات الترجيح.

وعن مباريات اليوم الرابع للمجموعة الثانية، فقد اكتسح فريق الشهيد إبراهيم صفر نظيره فريق شهداء الجابرية بخماسية نظيفة وقدم اللاعبون فاصلا كرويا مميزا نال إعجاب الجماهير التي تابعت اللقاء، وفي اللقاء الثاني، تغلب فريق الشهيد محمد إبراهيم على فريق الشهيد هيثم المولى في مباراة جاءت متكافئة حتى منتصف الشوط الثاني عندما سجل فريق إبراهيم هدفين في دقيقة واحدة حسم بهما المباراة وقبل النهاية سجل الهدف الثالث.

وجاء تأهل فريق الشهيد إبراهيم المنصور بعد انسحاب فريق الشهيد فهد الأحمد لتحتسب له النتيجة بثلاثة أهداف نظيفة.

وفي اللقاء الأخير، تغلب فريق الشهيد فؤاد دشتي على نظيره فريق الشهيد عبداللطيف الوهيب في مباراة لم تغب عنها الإثارة والندية، حيث جاء الأداء قويا من اللاعبين وتقدم الوهيب بهدفين ولكن لم يستسلم دشتي وينجح في قلب النتيجة لصالحة في الشوط الثاني وقبل النهاية يتعادل الوهيب لتذهب المباراة لضربات الترجيح التي ابتسمت لدشتي بعد تسجيله لأربع ضربات وإهدار الوهيب للضربة الحاسمة.