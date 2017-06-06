«الشهيد فهد الأحمد» يلتقي مع ماكدونالدز.. ومجموعة عبدالله رداد أمام بنك بوبيان

تفتتح سلسلة مباريات الحلم الاستعراضية في دورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم اليوم الثلاثاء بالمواجهة التي تجمع أسطورة مان يونايتد الويلزي ريان غيغز امام نجم الكرة الليبية والهلال السعودي سابقا طارق التايب بمشاركة نجم السالمية ومنتخبنا الوطني سابقا بشار عبدالله.

ويزور غيغز الدورة والكويت للمرة الأولى بدعوة من اللجنة المنظمة، لينضم بذلك إلى كوكبة النجوم والأساطير الذين زاروا الدورة في الأعوام الثمانية الماضية.

وأتاحت اللجنة المنظمة الفرصة لمشاركة عشرة من نجوم الفرق المشاركة بالدورة سواء المحليون أو المحترفون للظهور في المباراة الاستعراضية وتحقيق حلم اللعب بجوار ضيف الدورة غيغز.

وجاء اختيار المشاركين في مباراة الحلم الاولى عبر التصويت على موقع الدورة الرسمي، كما تم توزيع ثلاثين بطاقة على الجماهير لالتقاط الصور التذكارية مع غيغز.وتقام اليوم أيضا مباراتان ضمن منافسات المرحلة الثانية بالدور الاول، حيث يلتقي فريق الشهيد فهد الأحمد مع ماكدونالدز وفريق مجموعة عبدالله رداد مع بنك بوبيان.

فوز العصيمي وشهدت منافسات اليوم التاسع انتصارا أول لفريق ديوانية مناحي العصيمي على الجهراء بهدفي البرازيلي دوغلاس والمصري أيمن زيزو، ليرفع الفائز الذي تألق من صفوفه عادل توفيق وصالح عوض رصيده لأربع نقاط مقابل ثلاث للجهراء، بينما فجر الحد البحريني أولى المفاجآت بتعادل درامي مع الخليج للكابلات المرشح للفوز باللقب بهدف لكل منهما، وكان الحد قريبا من تحقيق الفوز عندما باغت الكابلات بهدف قاتل عن طريق سلمان ملا، لكن فيصل الرفاعي أنقذ الكابلات من الخسارة بهدف التعادل في الدقيقة الاخيرة.

وبهذه النتيجة، رفع الكابلات رصيده لنقطتين وبات في حاجة لتحقيق الفوز على الجهراء لتجنب الإقصاء، بينما حصد الحد نقطته الاولى ليتمسك بأمل التأهل.

وفي مواجهة ثالثة، تعادل فريق المرحوم احمد الرومي مع مونديال هشام فولاذ البحريني بهدفين لكل منهما، حيث سجل للرومي البرازيلي رفائيل دي سوزا وسالم المكيمي، ولفولاذ اللاعب جسام صالح.

النجوم يعبرون الروضة في البراعمواجتاز فريق النجوم اختبار الروضة الصعب بركلات الترجيح في افتتاح منافسات اليوم التاسع بثلاثة أهداف لهدف عقب مباراة مثيرة فرض فيها التعادل الإيجابي نفسه بهدف لهدف قبل ان تبتسم ركلات الترجيح للنجوم، وفي مباراة ثانية حقق فريق جمعية القادسية التعاونية الأهم بالفوز بهدف دون رد على حساب الخليج وفي اللقاء الاخير نجح فريق أكاديمية الفراعنة في تحقيق انتصار جديد على حساب نادي الشباب أ بهدفين مقابل هدف ليصبح أول المتأهلين لدور الستة عشر.

وتتواصل فعاليات الدور بإقامة 3 مواجهات اليوم ضمن المجموعة الثالثة فيلتقي كويت زد مع برشلونة ويلعب صلاح بوعيسى في مواجهة نادي السالمية في حين يواجه اتوم سبورتنغ ب نادي الشباب ب في سباق بلوغ دور الستة عشر.

لقطات

٭ قامت اللجنة المنظمة بتوزيع فانيلات نادي برشلونة على عدد كبير من الأطفال خلال منافسات اليوم التاسع.

٭ قدم مشرف فريق الحد البحريني احمد الكوهجي درع النادي لرئيس اللجنة المنظمة للدورة عبدالله الروضان.

٭ حصد لاعب فريق الحد البحريني سلمان ملا جائزة أفضل لاعب في منافسات اليوم التاسع.