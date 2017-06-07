قررت لجنة الانضباط باتحاد الكرة توقيع عقوبة مالية على رئيس جهاز الكرة بنادي الشباب قدرها 200 دينار، وذلك بسبب تلفظه على مباراة الشباب والعربي في الجولة الأخيرة من منافسات دوري VIVA.

وجاءت العقوبة بعد اطلاع لجنة الانضباط خلال الاجتماع الذي عقدته بمقر الاتحاد على تقرير مراقب وحكم المباراة.

كما اطلعت لجنة الانضباط خلال الاجتماع ذاته على محاضر لجنة الصالات والشاطئية بالاتحاد فيما يخص انسحاب فريق الصليبخات أمام العربي في الدوري العام للصليبخات، وكذلك انسحاب فريق وزارة الكهرباء أمام نادي الكويت في دورة الكرة الشاطئية. وقررت لجنة الانضباط بناء على اطلاعها على هذه المحاضر سالفة الذكر، الاكتفاء بالعقوبة التي وقعتها لجنة الصالات والشاطئية بشطب نتائج الصليبخات وفريق وزارة الكهرباء واعتبار مشاركتهما في البطولتين كأن لم تكن، مع توجيه إنذار إلى نادي الصليبخات حتى لا يتكرر هذا الأمر مستقبلا.