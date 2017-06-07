نجح فريق دكتور الهزيم (Dr elhazim) في تحقيق فوز مثير ودرامي على منافسه فوكسيس (Foxes) بنتيجة 18 مقابل 15 في افتتاح مباريات دورة الهزيم الرمضانية الاولى لكرة السلة الثلاثية التي تقام برعاية الهيئة العامة للرياضة فيما فاز فريق جوماني (Gomany) على فريق كروكودايلس (Crocodiles) بنتيجة كبيرة حيث انتهت المباراة بفوز الأول (21 - 8). وتتواصل اليوم مباريات الدورة التي تستمر حتى 14 الجاري بمشاركة 24 فريقا مقسمة على 6 مجموعات يصعد منها أول وثاني إضافة إلى افضل اربع ثوالث. وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا نائل الهزيم ان بداية الدورة مبشرة للغاية، متوقعا أن ترتفع إثارة المباريات خلال الفترة المقبلة ومع الدخول في مباريات الحسم وارتفاع حدة التنافس خاصة بمشاركة لاعبين مميزين. وأضاف أن المباريات في اليومين الأولين للدورة كشفا عن إمكانية كبيرة لنجاح الدورات التي يمكن أن تتخذ هذا المسار وألا يغرد الجميع في نفس سرب الدورات الرمضانية الكروية، معتبرا ان هناك جوانب أخرى سواء رياضية أو مجتمعية تستحق أن نخوض تلك التجربة.