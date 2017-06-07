أسفرت قرعة الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، التي سحبت بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، عن وقوع العين الإماراتي في مواجهة الهلال السعودي ضمن منافسات دور الثمانية.

وسحبت قرعة الأدوار النهائية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث حددت القرعة الأندية التي تستضيف مواجهات الذهاب والإياب في منطقتي غرب آسيا وآسيان، كما جرى سحب قرعة منافسات قبل نهائي ملحق المناطق.

وفي نهائي منطقة غرب آسيا، يتقابل القوة الجوية العراقي حامل اللقب مع الوحدة السوري، حيث حددت القرعة إقامة مباراة الذهاب على ملعب الوحدة والإياب على ملعب القوة الجوية.