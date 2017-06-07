حقق فريق الوحدات الخاصة فوزه الاول في افتتاح بطولة المرحومة الشيخة سلوى صباح الاحمد الثانية عشرة لكرة الصالات، وذلك على حساب حماية السفارات بهدفين للاشيء، فيما تخطى فريق دروع الأمن، فريق حماية الشغب بصعوبة بفوزه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بركلات الترجيح، في ثاني مواجهات اليوم الاول للمنافسات.

وأشاد المقدم عبدالله البحر رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة بمستويات الفرق المشاركة، مثمنا في الوقت ذاته رعاية صاحب السمو واهتمام قيادات وزارة الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والفريق محمود الدوسري وكيل الوزارة والعقيد خالد صالح أبا الخيل مشرف عام البطولة.

بدوره، اكد المقدم عبدالله الدوسري مسؤول فريق الوحدات الخاصة على اصرار فريقه على التتويج باللقب الذي يحمل اسما غاليا على الجميع.