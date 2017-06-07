مبارك الخالدي

يعكف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الكويت على البحث والدراسة للسير الذاتية لعدد من المدربين الأوروبيين والعرب المعروضين على طاولة «الأبيض»، ويعمل الجهاز الإداري بتوافق تام مع مجلس الإدارة على اختيار الجهاز الفني تمهيدا لوضع البرنامج الإعدادي للفريق والمتضمن معسكرا خارجيا لم تحدد وجهته بعد ويرأس الجلسات الخاصة بالمناقشة نائب رئيس النادي ونائب رئيس جهاز الكرة خالد الغانم وبحضور نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة ومساعد الجهاز الإداري محمد الهاجري والمستشار الفني بالنادي محمد عبدالله والمدربين المساعدين في الجهاز الفني التونسيين خليل الجبابلي وكريم الشاذلي.

وعلى صعيد التعاقدات الخاصة باللاعبين المحترفين كان الأبيض قد جدد للعاجي جمعة سعيد والسيراليوني محمد كمارا فيما لايزال البحث قائما عن مهاجم ولاعب آخر يجيد اللعب في المنطقة الخلفية بعد أن أنهى الفريق تعاقده مع المغربي عادل رحيلي والسوري فراس الخطيب، وكانت بعض الأخبار قد أوردت أسماء لمهاجمين منهم السعودي ناصر الشمراني والبرازيلي باتريك فابيانو، إلا أن الجهاز الإداري لم يحسم الأمر بعد تجاه أي من اللاعبين.