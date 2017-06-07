ثمن العتيبي دعم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان

اكد رئيس مجلس إدارة نادي الرماية دعيج العتيبي ان رفع الإيقاف عن رياضة الرماية الكويتية من قبل المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) إضافة إلى تحقيق أبطال الكويت من الرماة والراميات عددا من الإنجازات العالمية والقارية من أهم إنجازات النادي لهذا العام.

وأضاف العتيبي في تصريح لـ (كونا) عقب ترؤسه الجمعية العمومية للنادي أن منتخب الكويت مقبل على المشاركة في استحقاقين مهمين وهما كأس آسيا وكأس العالم المقرر إقامتهما في كازاخستان وروسيا في يونيو وأغسطس المقبلين.

وأكد ان النادي سيعمل على إعداد رماته بشكل قوي لهذه البطولات كما يقوم بالوقت نفسه بتهيئة جيل جديد من الرماة والراميات ليكونوا رافدا للمنتخبات الكويتية في المستقبل لاستكمالا مسيرة إنجازات رياضة الرماية الكويتية التي حققت أهم الإنجازات للرياضة الكويتية، لاسيما في الدورات الأولمبية.

وأشار الى أن دعم القيادة السياسية للرياضة الكويتية اهم أسباب الإنجازات الكبيرة التي حققها أبطال النادي للرياضة الكويتية لرفع علم الكويت في ابرز التجمعات الرياضية، مهنئا سمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وثمن العتيبي دعم وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ومدير عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد منصور الأحمد ومجلس إدارة الهيئة ما اسهم بنجاح النادي بتنظيم البطولات الداخلية وتسهيل مشاركات المنتخبات الكويتية الخارجية.

وقدم شكره لأعضاء الجمعية العمومية للنادي على حضورهم الاجتماع واعتماد التقريرين المالي والإداري للنادي، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي سيواصل عمله الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات لرياضة الرماية الكويتية.