يعقوب العوضي

عينت إدارة خيطان عبدالجليل البلوشي مديرا للعبة اليد خلفا للمدير السابق طارق الدهينة، وترتب على ذلك توقف المفاوضات الجارية مع المدرب الكرواتي تونيك دريسكوفيتش والذي كان على وشك تسلم مهامه في أغسطس المقبل بعد توقيع العقد في منتصف يوليو، ومن المرجح أن تقوم الإدارة بإعادة فتح المفاوضات من جديد، حيث يعتبر دريسكوفيتش احد افضل المدربين في الساحتين الخليجية والمحلية، خاصة انه قاد منتخبنا الوطني في آخر مشاركاته الدولية. وكانت إدارة النادي، ممثلة بمدير لعبتها السابق الدهينة، قد انخرطت في مفاوضات جادة مع الكرواتي تونيك للنهوض باللعبة من خلال اتباع المدرسة الأوروبية في تدريب الفريق الأول الى جانب فريق الشباب تحت 19 سنة، والذي كان من ضمن المهام التي سيتولاها،

فيما اعتمدت على طاقم تدريب مصري لقيادة فرق المراحل السنية.

ومن المنتظر أن يقوم الجهاز الإداري الجديد بتعاقدات على مستوى عال للعودة بخيطان الى المستوى المأمول والمنافسة بالصورة المطلوبة على البطولات المحلية.