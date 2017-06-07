نجحت أول 4 فرق في دورة المحامي أحمد الشحومي الرمضانية الأولى في الصعود إلى دور الثمانية بعد فوزها على منافسيها في المباريات التي أقيمت مساء أمس على ملعب سلوى قطعة 4 وسط حضور جماهيري كبير تابع أحداث التصفيات التي انطلقت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

وجاءت نتائج الفرق المتأهلة بفوز فريق ديوانية الغانم على فريق شباب سلوى بنتيجة 6-1 وهي نتيجة قاسية وغير متوقعة، كما تمكن فريق ديوانية مساعد راضي من الفوز على فريق ديوانية المجرن 3-2 وبصعوبة بالغة نتيجة لتكافؤ المستويات الفنية ما بين الفريقين، كما تمكن فريق ريال مدريد من إقصاء فريق ديوانية العود بنتيجة 3-1 وحقق فريق تشلسي فوزا مستحقا على حساب فريق الوسمي 5-1 في مباراة سيطر على مجرياتها لاعبو فريق تشلسي الذين فرضوا انفسهم على حساب منافسهم.

وتستمر اليوم المنافسات على ملعب سلوى قطعة 4 حيث يتوقع أن يزيد عدد الحضور عن 300 شخص، ناهيك عن المفاجآت اليومية التي تعمل على تنفيذها اللجنة العليا المنظمة للبطولة والتي رفعت عدد الفائزين في السحب اليومي من الجمهور إلى 15 فائزا بتقديم جوائز مالية وهدايا عينية من هواتف ذكية وأجهزة منزلية وشاشات تلفزيون وغيرها من الهدايا.