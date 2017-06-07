تدخل دورة شهداء الجابرية الحادية والعشرون مراحلها الحاسمة اليوم، حيث يقام دور الثمانية للبطولة على ملاعب مدرسة محمد إسماعيل الغانم تحت رعاية رئيس مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية حسين محمود دشتي، ويلعب فريق الشهيد موسى اشكناني مع فريق الشهيد احمد قبازرد في الرابعة عصرا، ويلتقي فريق نجيب الرفاعي مع فريق وحيد صفر في الرابعة والنصف عصرا فيما تكتمل فرق هذا الدور لاحقا.

وجاء تأهل فريق موسى اشكناني على حساب فريق الشهيد محمد صفري بفوزه بخماسية نظيفة في مباراة سيطر فيها الفائز على مجريات اللعب بفضل تحركات لاعبيه، حيث قدموا مباراة قوية ولم يعطوا المنافس أي فرصة للسيطرة على الكرة أو الاقتراب من المرمى، كما كان عامل اللياقة البدنية واضحا على مستوى أداء الفريقين.

بينما تأهل فريق الشهيد احمد قبازرد بعد انسحاب فريق الشهيد محمد الدرة أمامه واحتسبت اللجنة المنظمة النتيجة 3 -0 ليلعب مباراة دور الثمانية، وهو يمتلك راحة كافية عن باقي الفرق.

وتأهل فريق الشهيد نجيب الرفاعي إلى نفس الدور بعد تغلبه على فريق الشهيد محمد حمزة بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة جاء شوطها الأول متكافئا من الجانبين وانتهى بالتعادل بهدف لكل منهما وانقلب الحال في الشوط الثاني بعد سيطرة محترفي الرفاعي على الكرة ونجحوا في تسجيل أربعة أهداف متتالية وسط حالة من التشتت للاعبي المنافس.

في الوقت الذي قدم فيه فريق الشهيد وحيد صفر إنذارا لمنافسه الرفاعي بعد اكتساحه لفريق الشهيد علي القلاف بنصف درزن في مباراة جاءت معظمها من جانب واحد بعد سيطرة لاعبي صفر على مجريات اللعب تماما واستغلوا عدم الانسجام بين لاعبي القلاف ليتناوب اللاعبون على تسجيل الأهداف الستة، ويتأهل بسهولة إلى الدور المقبل.