تتواصل مساء اليوم منافسات الدور ثمن نهائي من دورة شهداء القرين الرمضانية لكرة القدم في نسختها الـ 24 بإقامة مباراتين ضمن الدورة التي انطلقت منافساتها تحت رعاية نائب مجلس الأمة المحامي الحميدي السبيعي للسنة الثانية على التوالي، في الـ 3 من رمضان المبارك وتستمر حتى الـ 19 منه وتقام مبارياتها على ملاعب الهيئة العامة للشباب والرياضة بمنطقة مبارك الكبير، حيث تجمع المباراة الأولى فريق المرحوم ناجي العنزي مع فريق الشهيد بدر ناصر العيدان بينما يلاقي فريق الشهيد جاسم محمد غلوم نظيره فريق شهيد بوابة دسمان في المباراة الثانية.

وكان فريقا المرحومين مساعد الميلم وعبدالكريم البلوشي آخر المتأهلين للدور ثمن النهائي من الدورة عقب تغلبهما على فريقي الشهيد سيد هادي علوي والمرحوم عبداللطيف الفضالة بنتيجتي (2/1، 3/2) على التوالي.

من ناحيته، شكر المنسق العام للدورة حسين المشموم النائب الحميدي السبيعي على رعايته للدورة للسنة الثانية على التوالي، مؤكدا أن هذا الأمر ليس بمستغرب على السبيعي الذي وقف على أهداف الدورة النبيلة والسامية والبعد الوطني الذي تقام من أجله خاصة في ظل المكانة والمنزلة العالية التي يمثلها شهداء القرين في نفوس الشعب الكويتي الأصيل لما قدموا من تضحيات فداء لأرض الكويت الغالية، مؤكدا أن التاريخ سيخلد أسماءهم بمداد من ذهب كونهم ضربوا أروع الأمثلة في تلاحم الشعب الواحد المحب والمخلص لوطنه.

كما شكر المشموم الشيخ د.طلال الفهد رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة لما قدمه من دعم وجهد لاستمرار هذه الدورة منذ انطلاقها حتى الآن، وكذلك شكر جميع أعضاء اللجان العاملة في الدورة لمساعيهم في إنجاحها وظهورها بشكل يليق بالاسم الذي تحمله، مؤكدا أن الجميع يعمل في هذه الدورة من منطلق الحب والوفاء لشهداء الكويت الأبرار.