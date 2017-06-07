يسدل اليوم الأربعاء الستار على منافسات دور الثمانية لدورة الشركة الكويتية للاستثمار الرمضانية الثالثة لبراعم كرة القدم للصالات، التي تقام بالصالة المغطاة في نادي الكويت من 29 مايو الماضي حتى 9 الجاري، تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح، وبالتالي سيكتمل عقد الفرق الأربعة المتأهلة للدور نصف النهائي، الذي يقام غدا الخميس.وتقام اليوم مباراتان في دور الثمانية، حيث يلتقي فريق الشهيد محمد سالم الصواغ (أول المجموعة الثالثة) مع الشهيدة وفاء العامر (ثاني المجموعة الرابعة)، وفريق الشهيد سالم علي الكندري (أول المجموعة الرابعة) مع فريق الشهيدة سعاد حسن (ثاني المجموعة الثالثة).

وأكد فريق الشهيد محمد سالم الصواغ صدارته للمجموعة الثالثة بعد أن رفع رصيده إلى 9 نقاط اثر فوزه على فريق الشهيد فهد الأحمد بنتيجة 1-0، وبذلك ودع فريق الشهيد فهد الأحمد مع فريق الشهيد محمد فيصل الشطي المنافسات من الدور الأول، فيما تأهل فريق الشهيدة سعاد حسن لدور الثمانية بعد أن احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط.فيما انتزع فريق الشهيد سالم علي الكندري قمة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط بتغلبه على فريق الشهيد أحمد قبازرد بنتيجة 2-1، وجاء فريق الشهيدة وفاء العامر في مركز الوصافة برصيد 6 نقاط اثر تفوقه على فريق الشهيد يوسف ثنيان المشاري بالنتيجة ذاتها، وبالتالي يتأهل الفريقان الأول والثاني لدور الثمانية.

إلى ذلك، نجح اللاعبون تركي العنزي (فريق الشهيد فهد الأحمد)، وحسين السلطان (فريق الشهيد يوسف ثنيان المشاري)، وعبدالله وليد البصري (فريق الشهيد سالم علي الكندري) في الفوز بلقب أفضل لاعب في المباريات الثلاث التي أقيمت أمس الأول الاثنين في ختام منافسات الدور الأول للدورة.كما تقام اليوم المباراة الثانية في الدور نصف النهائي لدورة الأصدقاء، حيث يلتقي فريق علي مقصيد مع فريق حسين حاكم.

وأكد المنسق العام لدورة الشركة الكويتية للاستثمار ناصر الدارمي أن اللجنة المنظمة أنهت استعداداتها لليوم الختامي الذي سيحضره نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح والعديد من الشخصيات العامة والرياضية الذين وجهت الشركة الدعوة لهم، مضيفا أن اللجنة المنظمة أعدت العديد من المفاجآت لجماهير الدورة في هذا اليوم.وأعلن الدارمي أن اللجنة المنظمة للدورة تناقش بشكل يومي إضافة لمسات جديدة على النسخة الرابعة كي يتم تطويرها بشكل مستمر، مبينا أن هناك توجها لتطعيم فرق البراعم المشاركة في العام المقبل بلاعب أكبر منهم بعام أو عامين لقيادتهم وتوجيههم داخل الملعب.

الميل: التعاون والمهارة يحسمان جائزة الأفضل

قال رئيس اللجنة الفنية أحمد الميل إن الدور الأول للبطولة شهد إحراز 55 هدفا بمعدل تهديفي 2.2 هدف وهو معدل جيد قياسا بتقارب المستويات بين الفرق المشاركة، مضيفا أن اللاعب يوسف عبدالله عباس (فريق الشهيدة أسرار القبندي)، يوسف ماجد (فريق الشهيد بدر دبيس الظفيري)، عبدالعزيز مشاري هزاع (فريق الشهيدة وفاء العامر) يتقاسمون صدارة ترتيب الهدافين ولكل منهم 3 أهداف، واللاعبون الثلاثة سيكون في استطاعتهم زيادة رصيدهم من الأهداف في الأدوار التالية.

وأوضح الميل أن اللجنة الفنية وضعت بعض المعايير من أجل اختيار أفضل لاعب وأهمها تعاونه مع زملائه في الملعب ومهاراته الفردية إلى جانب تمتعه بأخلاق رياضية، حيث تم استبعاد اللاعبين الذين حصلوا على بطاقات صفراء من هذا السباق، وأشار إلى أنه ابتداء من دور الثمانية سيمنح أفضل لاعب مكافأة مالية قدرها 100 دولار.