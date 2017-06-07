حقق فريقا بنك الائتمان والمرحوم مساعد الميلم الفوز الأول على فريقي المرحوم عبدالله المدلج وعلي كرم، ضمن منافسات اليوم العاشر بدورة المرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم.في المباراة الأولى، ضرب بنك الائتمان بقوة ليحقق فوزا عريضا على فريق المرحوم عبدالله المدلج برباعية، حملت توقيع إبراهيم محمد (هدفان) ومحمد بوعباس وعمر الرشيدي، ليرفع الائتمان رصيده لثلاث نقاط، بينما ودع المدلج الدورة رسميا، بعد تلقيه الهزيمة الثانية على التوالي.وفي المباراة الثانية، حقق فريق المرحوم مساعد الميلم انتصاره الأول على فريق المرحوم علي كرم، بأربعة أهداف من ضمنها «هاتريك» بإمضاء المتألق فيفيا، فيما أضاف مواطنه هوغو الهدف الرابع، بينما سجل البرازيلي الآخر كاينان هدف كرم الوحيد.

وفي المباراة الثالثة اجتاز فريق البلوز عقبة كويت كابيتال بهدفي كيكي وفهد السلامة مقابل هدف لمحمد القويفلي، ليضمن البلوز بذلك صعوده للدور الثاني وفي جعبته ست نقاط.إلى ذلك، يلتقي اليوم سمراء عدن مع اتوم سبورتنغ ونادي الاتحاد الليبي مع فواز للتبريد ودار المحمدية مع المضمار، وفي حال فوز الاتحاد وفواز للتبريد سيتأهلان معا للأدوار الرئيسية بعد فوزهما على سمراء عدن واتوم في الجولة الاولى، بينما يحتاج دار المحمدية لفوز ثان على المضمار لضمان التأهل، بينما يحتاج الأخير للفوز لإنعاش آماله.

التايب يثمن دعوة الروضان ثمن طارق التايب نجم الكرة الليبية السابق دعوة اللجنة المنظمة لدورة الروضان برئاسة عبدالله الروضان لقيادة فريق نجوم العرب في أولى مواجهات الحلم بالنسخة 38 في مواجهة نجوم فريق زين العالمي بقيادة رايان غيغز. وأشاد التايب بالحفاوة وحسن الاستقبال مع عودته للكويت بعد تجربة احترافية سابقة مع نادي النصر امتدت لموسم واحد، مبينا ان هذا الأمر ليس غريبا على أهل الكويت، مؤكدا أنها بمنزلة بلده الثاني.

وكشف التايب خلال لقائه بديوانية الروضان عن تلقيه عرضا للاحتراف بالعربي إلا انه لم يرتق للجدية المطلوبة، ولفت الى أن الدوري الكويتي يعاني من قلة الحضور الجماهيري والاهتمام الإعلامي.وبين انه لعب الى جانب عدد من المهاجمين المميزين، لاسيما الليبيين، إلا أن السعودي ياسر القحطاني زميله بالهلال السعودي يبقى افضل مهاجم لعب إلى جواره.الهلال يغتال أحلام ميلان في البراعم اغتال فريق الهلال أحلام منافسه اي سي ميلان في بلوغ الدور الثاني بعدما تغلب عليه بهدف من دون رد في افتتاح اليوم العاشر للدورة بعد مباراة مثيرة حفلت بالندية قبل أن يحسمها الهلال بهدف قاتل، وفي مباراة ثانية اكتسح برازوكا نظيره اتوم سبورتنغ أ واقتنص منه فوزا ثمينا بخماسية ملعوبة ليدق ناقوس الخطر لبقية الفرق، وفي اللقاء الاخير بين فريق المرحوم ضاري العثمان والتعاون فرض التعادل نفسه على مجريات اللعب قبل ان يحتكم الفريقان لركلات الترجيح التي ابتسمت لفريق المرحوم ضاري العثمان ليفوز بهدفين مقابل هدف ويتأهل كثاني فريق لدور الستة عشر.وتقام اليوم ثلاث مواجهات ضمن المجموعة الرابعة، حيث يواجه فريق الفلاح البرازيل ويلعب الخليج ب مع فريق المرحوم الشيخ خالد اليوسف في حين يلتقي ش فائق عبدالجليل مع الهلال ب.

لقطات

٭ حل النجم الليبي طارق التايب ضيفا على ديوانية الروضان أول من أمس مع مقدم الدورة نادر كرم.

٭ حصل البرازيلي فيفيا لاعب فريق المرحوم مساعد الميلم على جائزة افضل لاعب في منافسات اليوم العاشر.

٭ ارتفعت قيمة مكافأة تحدي المجسمين لـ 5500 دينار بعد فشل المشاركين في هز الشباك رغم زيادة عدد اللاعبين لتسعة.