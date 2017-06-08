مبارك الخالدي

أنهى رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال الكاظمي المشكلة المالية العالقة للمحترف العاجي ابراهيما كيتا، حيث استقبل الكاظمي اللاعب بمقر إدارة النادي مساء أول من امس وسلمه شيكا بالمبلغ المستحق للاعب.

وكان الكاظمي قد سدد قبل أيام مستحقات اللاعبين محمد فريح والتونسي أمين الشرميطي.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للفريق أوصى بالتجديد لكيتا نظرا لحاجة الفريق الى جهوده الموسم المقبل.

الى ذلك، تتواصل الجهود العرباوية لحث مجلس الإدارة على التوافق حول الهيكل الإداري للفريق، والذي لا يزال عالقا بسبب عدم تمكن المجلس من الاجتماع بعد دعوتين لعقد الاجتماع الذي تترقبه الجماهير العرباوية والجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب الوطني ناصر الشطي، إذ لم تتم المصادقة على تسميته رسميا مدربا للفريق الموسم المقبل.