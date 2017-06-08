استقبل د.حمود فليطح نائب مدير الهيئة العامة للرياضة لشؤون الرياضة أعضاء لجنة الإعلام الرياضي بجمعية الصحافيين الكويتية في مكتبه، بحضور سعاد حاكم مديرة إدارة الهيئات الرياضية، للتباحث والتشاور حول شسبل التعاون المشترك بين الهيئة ولجنة الإعلام.

ورحب فليطح بأعضاء اللجنة، مؤكدا حرص الهيئة على دعم لجنة الإعلام والتنسيق معها في الكثير من الأمور المشتركة.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الإعلام الرياضي مرزوق العجمي بحرص الهيئة على دعم لجنة الإعلام الرياضي، متوجها بالشكر الى فليطح على الاستقبال وتبادل الأفكار والآراء مع أعضاء اللجنة، مما يفتح الباب أمام التعاون المثمر بين الطرفين مستقبلا.

حضر الاجتماع، مقرر لجنة الإعلام الرياضي سطام السهلي وعضو اللجنة ناصر العنزي.