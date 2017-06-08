تتواصل منافسات دورة الهزيم الرمضانية في نسختها الأولى لكرة السلة الثلاثية المقامة برعاية الهيئة العامة للرياضة، حيث نجح فريق اريا داون تون في تحقيق فوز مهم على حساب منافسه ليونز بنتيجة 8 - 4، وفاز اليفانتس على فريق ولفز بنتيجة 18 - 9. وفي مباراة ثالثة فاز فريق ميساك فلورز على حساب فريق ايجليز بنتيجة 17 -10.

وفي رابع المباريات نجح فريق اوكتوبيوس في تحقيق فوز ثمين ومهم على حساب فريق تيورتليس بنتيجة 14 - 8، وفي مباراة مثيرة لم تحسم سوى في الثواني الأخيرة نجح فريق سناكس في خطف فوز قاتل على حساب فريق فالكونس بنتيجة 9 - 8. ونجح فريق دكتور حسن في خطف الفوز على حساب فريق وريوس بنتيجة 12 -10.