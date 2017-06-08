سعيد برعاية النجوم وأحب الشعر والفروسية والصقور وجمال الخيل العربي

هنأ رجل الأعمال والقدساوي خالد السويلم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد والشعب الكويتي بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا الله أن يعيده على الكويت والأمة الاسلامية بالخير والبركات.

وكشف في حديث الذكريات انه مارس لعبة كرة القدم في الفريج ولكنه لم يكمل بسبب تعرضه للإصابة وتحول إلى تشجيع القلعة الصفراء واللاعبين المميزين.

وأضاف انه حضر كل دورات الخليج وكأس آسيا وتصفيات كأس العالم التي تأهل خلالها منتخب الكويت الوطني إلى مونديال اسبانيا عام 1982، وان المنتخب الكويتي كان في افضل حالاته وضم نجوما أكثر من رائعين في مقدمتهم المرعب جاسم يعقوب والفارس الأسمر فتحي كميل والملك فيصل الدخيل والنفاثة العنبري والحارس الأمين الطرابلسي والحوطي ومعيوف والبلوشي وغيرهم من النجوم الذين اثبتوا وجودهم.

وأوضح السويلم أن الكويت فتحت المجال لدول مجلس التعاون للتأهل إلى المونديال فيما بعد فتأهلت السعودية عدة مرات وارتفعت الكرة في دول الخليج وتأهلت إلى كأس آسيا عدة مرات.

وأكد السويلم أن فتحي كميل وجاسم يعقوب كان من الممكن احترافهما في أي فريق بالعالم وان الجيل الحالي حظه سيئ لعدم مشاهدتهما وعن أبرز الإنجازات التي قام بها خالد السويلم تجاه الرياضيين، قال: لقد قمت برعاية عدد من النجوم الرياضيين منهم لاعب القادسية والمنتخب السابق احمد عجب والفارسة ابرار العازمي وغيرهما من اللاعبين واشعر بسعادة كبيرة في احتضان الرياضيين وتكريمهم.

وعن الهوايات الأخرى قال السويلم: إنني من كتاب الشعر ونظمت قصيدة لصاحب السمو قائد العمل الإنساني اسمها «صباح الخير» وقصيدة أخرى لمدينة دبي والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وقصيدة أخرى لنادي النصر والمنتخب السعودي والنجم ماجد عبدالله وهناك عدد من القصائد الأخرى، كما أنني أحب رياضة جمال الخيل العربي ورياضة الصقور ولدي اكثر من 100 صقر بالوفرة واعتز بالجواد الذي أهداني إياه الأمير عبدالعزيز بن محمد من المملكة العربية السعودية.

وعن أمنياته في شهر رمضان المبارك، قال السويلم: أتمنى أن يحفظ الله كويتنا الحبيبة من كل سوء ويحقق لها المزيد من التقدم والازدهار تحت قيادة صاحب السمو قائد العمل الإنساني وأن تعود الرياضة الكويتية إلى سابق عهدها وانه على استعداد لتشكيل لجنة من رجال الأعمال لدعم اللاعبين والنجوم الذين يساهمون في رفع اسم وعلم الكويت.